Eigentlich wollte Google mit Gemini schon lange den Assistant ersetzt haben, doch der Umstieg dauert länger als geplant. Und auch Ende 2026 spielt der Assistant bei Google eine große Rolle, denn vor allem im Smart Home ist er noch vorhanden.

Doch das soll sich 2027 ändern, zunächst stellt Google die Nest-App am 25. Januar ein, danach muss man Google Home nutzen, und am 2. August folgt das Ende des Google Assistant für Smart Home. Dann übernimmt Gemini alle eure Speaker.

Somit bleibt eigentlich nur noch ein Bereich übrig.

Im Auto ist der Google Assistant immer noch sehr präsent bei Modellen mit Android Automotive, da kommt Gemini gerade erst ganz langsam an. Was aber auch daran liegt, dass Google diese Plattform selbst langsamer pflegt und die Autohersteller nicht so schnell mit Updates sind. Da dürfte es auch sicher noch bis 2028 dauern.

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