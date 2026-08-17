Commerzbank verdoppelt Startguthaben beim GiroKonto

Die Commerzbank erhöht die mögliche Prämie für ihr GiroKonto ab dem 17. August 2026 auf insgesamt bis zu 200 Euro.

Das Aktionsangebot läuft bis zum 31. Oktober 2026. Das direkte Startguthaben steigt dabei von bisher 50 auf 100 Euro. Weitere 100 Euro sind über das Programm „Kunden werben Kunden“ möglich.

Auffällig ist das Timing. Auch die DKB wirbt aktuell mit einer Aktion, bei der insgesamt bis zu 200 Euro möglich sind. Ob die neue Commerzbank-Prämie eine direkte Reaktion darauf ist, lässt sich allerdings nicht belegen.

Commerzbank GiroKonto mit höherem Startguthaben

Die wichtigsten Konditionen der Aktion im Überblick:

100 Euro Startguthaben statt bisher 50 Euro

zusätzlich 100 Euro über „Kunden werben Kunden“

kein Mindestgeldeingang erforderlich

kostenlose Girocard mit Visa-Funktion

optional 2,25 Prozent Zinsen p. a. auf dem Tagesgeldkonto

Nach Angaben der Commerzbank sind zudem Bargeldabhebungen an eigenen Automaten, bei der Cash Group und bei vielen Handelspartnern kostenfrei möglich. Apple Pay und Google Pay werden ebenfalls unterstützt.

Ich finde vor allem den zeitgleichen Wettbewerb um Neukunden interessant. Bis zu 200 Euro sind ein durchaus netter Anreiz. Entscheidend bleibt aber, ob das Konto auch langfristig zum eigenen Nutzungsverhalten passt.

Zum Commerzbank Girokonto →

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