Fintech

Commerzbank verdoppelt Startguthaben beim GiroKonto

René Hesse
Von
Commerzbank (KI)

Die Commerzbank erhöht die mögliche Prämie für ihr GiroKonto ab dem 17. August 2026 auf insgesamt bis zu 200 Euro.

Das Aktionsangebot läuft bis zum 31. Oktober 2026. Das direkte Startguthaben steigt dabei von bisher 50 auf 100 Euro. Weitere 100 Euro sind über das Programm „Kunden werben Kunden“ möglich.

Auffällig ist das Timing. Auch die DKB wirbt aktuell mit einer Aktion, bei der insgesamt bis zu 200 Euro möglich sind. Ob die neue Commerzbank-Prämie eine direkte Reaktion darauf ist, lässt sich allerdings nicht belegen.

Commerzbank GiroKonto mit höherem Startguthaben

Die wichtigsten Konditionen der Aktion im Überblick:

  • 100 Euro Startguthaben statt bisher 50 Euro
  • zusätzlich 100 Euro über „Kunden werben Kunden“
  • kein Mindestgeldeingang erforderlich
  • kostenlose Girocard mit Visa-Funktion
  • optional 2,25 Prozent Zinsen p. a. auf dem Tagesgeldkonto

Nach Angaben der Commerzbank sind zudem Bargeldabhebungen an eigenen Automaten, bei der Cash Group und bei vielen Handelspartnern kostenfrei möglich. Apple Pay und Google Pay werden ebenfalls unterstützt.

Ich finde vor allem den zeitgleichen Wettbewerb um Neukunden interessant. Bis zu 200 Euro sind ein durchaus netter Anreiz. Entscheidend bleibt aber, ob das Konto auch langfristig zum eigenen Nutzungsverhalten passt.

Zum Commerzbank Girokonto →


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Commerzbank verdoppelt Startguthaben beim GiroKonto
Weitere Neuigkeiten
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header
Deutsche Bahn: 5 Prozent Cashback mit PayPal
in Mobilität
EQE und EQS: Mercedes lässt die Elektroautos noch 2026 auslaufen
in Mobilität
High Mobile
20 Prozent mehr Datenvolumen: HIGH hält den Preis im Telekom-Netz stabil
in Tarife
iPhone 17 + MacBook Air M5: Apple-Doppelpack mit On-Demand-Tarif für 81,49 € mtl.
in Tarife
Marvel: Diese Inhalte solltet ihr vor „Avengers: Doomsday“ schauen
in Unterhaltung
Dkb
DKB zahlt Neukunden jetzt bis zu 200 Euro Bonus
in Fintech
Apple muss seine Werberegeln für Apps in Deutschland ändern
in Marktgeschehen
Anker vereint seine Shops: Ein Konto für Anker, eufy, soundcore und Nebula
in Zubehör
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow erhöht Basis-Tagesgeldzinsen für Change und Plus
in Fintech
easybank mit 60 Euro Kreditkarten-Startbonus
in Fintech