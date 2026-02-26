congstar Frühjahrsaktion ist offiziell: Extra-Daten und Startguthaben für weibliche Kunden

Der Mobilfunkanbieter congstar startet heute seine Frühjahrsaktion mit zusätzlichem Datenvolumen und kombiniert sie mit einer „Equal Pay Day“-Aktion.

Die Frühjahrsaktion läuft vom 26. Februar bis 26. Mai 2026. Laut Unternehmensangaben bleibt die Aufwertung der Allnet Flat S um 5 GB bestehen. In den Tarifen M und L erhalten Kunden nach Verbrauch des Inklusivvolumens einen kostenlosen Extra-Datenpass mit 100 beziehungsweise 150 GB. Eine 5G Speed Option mit 100 Mbit/s ist zubuchbar.

Details zu congstar Frühjahrsaktion und Equal Pay Day 2026

Parallel dazu gilt ab sofort und bis 9. März 2026 eine Aktion zum Equal Pay Day (27.02.) und Weltfrauentag (08.03.). Weibliche Kunden erhalten 58 Tage geschenkt, dargestellt als Startguthaben. Voraussetzung ist die Eingabe des Codes FAIRPAY. Das Angebot gilt laut congstar für Mobilfunk, Prepaid sowie DSL und Glasfaser.

Ausgewählte Konditionen im Überblick:

Mehr Informationen zu den Allnet-Flat-Tarifen von congstar sind unter congstar.de/handytarife zu finden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

