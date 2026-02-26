congstar Frühjahrsaktion ist offiziell: Extra-Daten und Startguthaben für weibliche Kunden
Der Mobilfunkanbieter congstar startet heute seine Frühjahrsaktion mit zusätzlichem Datenvolumen und kombiniert sie mit einer „Equal Pay Day“-Aktion.
Die Frühjahrsaktion läuft vom 26. Februar bis 26. Mai 2026. Laut Unternehmensangaben bleibt die Aufwertung der Allnet Flat S um 5 GB bestehen. In den Tarifen M und L erhalten Kunden nach Verbrauch des Inklusivvolumens einen kostenlosen Extra-Datenpass mit 100 beziehungsweise 150 GB. Eine 5G Speed Option mit 100 Mbit/s ist zubuchbar.
Details zu congstar Frühjahrsaktion und Equal Pay Day 2026
Parallel dazu gilt ab sofort und bis 9. März 2026 eine Aktion zum Equal Pay Day (27.02.) und Weltfrauentag (08.03.). Weibliche Kunden erhalten 58 Tage geschenkt, dargestellt als Startguthaben. Voraussetzung ist die Eingabe des Codes FAIRPAY. Das Angebot gilt laut congstar für Mobilfunk, Prepaid sowie DSL und Glasfaser.
Ausgewählte Konditionen im Überblick:
- Allnet Flat XS bis L mit 10 bis 150 GB Basisvolumen
- Extra-Datenpass mit 100 oder 150 GB in M und L
- Prepaid Starterpakete zeitweise für 1 Euro (endet auch am 9. März)
- Rabatte und Routervorteile bei Zuhause-Tarifen
Mehr Informationen zu den Allnet-Flat-Tarifen von congstar sind unter congstar.de/handytarife zu finden.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
Diskriminierung männlicher Kunden.
😂😂😂 na, wieder ein Grund für „Bürgerkrieg“? Dann klag doch!
Zum Artikel: auch ich denke, dass viele persönliche Entscheidungen den Gender Pay Gap befeuern.
Equal Pay steht für mich allerdings nicht zur Diskussion. Oft bewegen sich Gehälter deswegen auseinander, weil Männer einfach lauter schreien…. Und das kann (bei gleicher Leidtung(!) – Achtung: nicht(!) Qualifikation) nicht sein.