Tarife

congstar Frühjahrsaktion ist offiziell: Extra-Daten und Startguthaben für weibliche Kunden

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Congstar

Der Mobilfunkanbieter congstar startet heute seine Frühjahrsaktion mit zusätzlichem Datenvolumen und kombiniert sie mit einer „Equal Pay Day“-Aktion.

Die Frühjahrsaktion läuft vom 26. Februar bis 26. Mai 2026. Laut Unternehmensangaben bleibt die Aufwertung der Allnet Flat S um 5 GB bestehen. In den Tarifen M und L erhalten Kunden nach Verbrauch des Inklusivvolumens einen kostenlosen Extra-Datenpass mit 100 beziehungsweise 150 GB. Eine 5G Speed Option mit 100 Mbit/s ist zubuchbar.

Details zu congstar Frühjahrsaktion und Equal Pay Day 2026

Parallel dazu gilt ab sofort und bis 9. März 2026 eine Aktion zum Equal Pay Day (27.02.) und Weltfrauentag (08.03.). Weibliche Kunden erhalten 58 Tage geschenkt, dargestellt als Startguthaben. Voraussetzung ist die Eingabe des Codes FAIRPAY. Das Angebot gilt laut congstar für Mobilfunk, Prepaid sowie DSL und Glasfaser.

Ausgewählte Konditionen im Überblick:

Mehr Informationen zu den Allnet-Flat-Tarifen von congstar sind unter congstar.de/handytarife zu finden.

Zu den congstar Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Robert 💎
    sagt am

    Diskriminierung männlicher Kunden.

    Antworten
    1. Neuhier 🔅
      sagt am zu Robert ⇡

      😂😂😂 na, wieder ein Grund für „Bürgerkrieg“? Dann klag doch!

      Zum Artikel: auch ich denke, dass viele persönliche Entscheidungen den Gender Pay Gap befeuern.

      Equal Pay steht für mich allerdings nicht zur Diskussion. Oft bewegen sich Gehälter deswegen auseinander, weil Männer einfach lauter schreien…. Und das kann (bei gleicher Leidtung(!) – Achtung: nicht(!) Qualifikation) nicht sein.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / congstar Frühjahrsaktion ist offiziell: Extra-Daten und Startguthaben für weibliche Kunden
Weitere Neuigkeiten
Amazon Echo Show 15 Fire Tv
Echo Show: Amazon bringt Werbung jetzt auch auf große Displays
in Smart Home
Telekom 1
Telekom überrascht mit starkem Wachstum
in Marktgeschehen
Geld Bargeld Streik
Bargeld stirbt aus, aber zwei Länder stemmen sich dagegen
in Gesellschaft
Google Pixel 8 Pro Android Apps
„Neues Kapitel für Android“: Google verspricht großartige Dinge
in Firmware und OS
Vodafone 5g
Vodafone startet neue Bonusaktion für CallYa Allnet L
in Tarife
Spider-Man: Sony kündigt großen Neustart an
in News
Google Maps Logo 2024 Header
Google plant überraschende Neuerung für Maps
in Dienste
Audi: Neues Elektroauto macht auch Probleme
in Mobilität
Apple MacBook 2026: Diese Abstriche wird man wohl machen müssen
in Computer und Co.
Samsung Galaxy Buds 4 (Pro) vorgestellt: Die Stängel bleiben
in Audio