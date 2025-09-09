congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB

Tarife

Die 1‑€‑Starterpaket-Aktion bei congstar Prepaid ist beendet und das Starterpaket kostet wieder 9,99 €. Neukunden erhalten bei Aktivierung bis zum 28.10.2025 in den Tarifen Allnet M, L oder XL drei 10‑GB‑Datenpässe zur flexiblen Nutzung innerhalb eines Jahres.

Die Prepaid-Tarife XS bis XL werden alle 4 Wochen abgerechnet, haben keine Vertragslaufzeit und nutzen das Telekom-Netz mit bis zu 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Die Grundgebühren liegen nach eigenen Angaben bei 5 € (XS), 7 € (S), 10 € (M), 12 € (L) und 16 € (XL) pro 4 Wochen; Telefon- und SMS-Flat sind enthalten.

Congstar Prepaid: Preise, Volumen, Datenpässe

Die congstar Allnet M, L und XL beinhalten das GB+-Modell mit jährlich +1 GB monatlich sowie die regulären Inklusivvolumina sind 20 GB (M), 30 GB (L) und 40 GB (XL). Die drei 10‑GB‑Datenpässe können innerhalb von zwölf Monaten flexibel über die App eingesetzt werden.

Der Bonus bei Rufnummernmitnahme beträgt 10 € und wird nach erfolgreicher Portierung gutgeschrieben. Die frühere 1‑€‑Starterpaket-Aktion ist ausgelaufen, für Neukunden fällt demnach wieder der reguläre Einmalpreis an.

Das Angebot wirkt insgesamt fair für datenaffine Prepaid-Nutzer, weil die Datenpässe etwas Spielraum geben – der höhere Einstiegspreis dämpft aber den Reiz für Gelegenheitsnutzer.

