congstar senkt die Kosten für Zuhause-Tarife mit einem Bonus

Das Unternehmen congstar gewährt Neukunden bis Ende August einen Bonus von bis zu 200 Euro auf Zuhause-Tarife.

Die Bonusaktion läuft vom 1. Juli bis zum 31. August 2026 und gilt laut Unternehmensangaben für sämtliche congstar Zuhause Tarife. Der gewährte Bonus reduziert die monatlichen Kosten in den ersten Vertragsmonaten und richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Zur Auswahl stehen sowohl Laufzeittarife mit 24 Monaten Vertragsbindung als auch monatlich kündbare Flex-Tarife. Die Höhe des Bonus richtet sich nach dem gewählten Tarif und der verfügbaren Bandbreite am jeweiligen Anschluss.

congstar Zuhause Tarife mit Bonus bis zu 200 Euro

Bei den Laufzeittarifen wird der Bonus auf die ersten vier Monate verteilt. Je nach Tarif beträgt der Preisnachlass zwischen 80 und 200 Euro. Die Flex-Tarife erhalten einen auf zwei Monate verteilten Bonus zwischen 40 und 100 Euro.

Wichtige Eckdaten der Aktion:

Bonusaktion vom 1. Juli bis 31. August 2026

Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s

Einmaliger Bereitstellungspreis von 50 Euro

Keine Festnetztelefonie enthalten

Ausstehende Bonusbeträge entfallen bei Kündigung

Zu congstar Zuhause →

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