congstar startet Flash Sale: Jahrespaket jetzt mit 365 GB

Congstar bietet sein Prepaid Jahrespaket für kurze Zeit mit 365 GB Datenvolumen zum bisherigen Aktionspreis an.

Congstar bietet vom 7. bis 14. Juli 2026 einen Flash Sale für sein Prepaid Jahrespaket. Neukunden erhalten in diesem Zeitraum 365 GB Datenvolumen für zwölf Monate zum Preis von 100 Euro. Damit steigt das enthaltene Datenvolumen gegenüber der bisherigen Aktion um weitere 65 GB, während der Preis unverändert bleibt.

Flash Sale für das congstar Prepaid Jahrespaket

Die bisherige Aktion mit 300 GB statt 240 GB für 100 Euro läuft laut congstar parallel bis zum 14. Juli weiter. Während des Flash Sales wird dieses Angebot jedoch durch die Variante mit 365 GB ersetzt. Das entspricht rechnerisch einem durchschnittlichen Datenvolumen von rund 1 GB pro Tag über die gesamte Laufzeit.

Die wichtigsten Tarifdetails:

365 GB Datenvolumen für 12 Monate

100 Euro Aktionspreis für Neukunden

Allnet-Flat sowie SMS-Flat in deutsche Netze

5G mit bis zu 25 Mbit/s sowie EU-Roaming inklusive Schweiz

GB+ mit jährlich 10 GB zusätzlichem Datenvolumen

Die Aktion gilt ausschließlich für Neukunden, die das Angebot über die congstar-Website buchen. Für die Nutzung des 5G-Netzes wird ein kompatibles Endgerät benötigt.

Zu congstar Prepaid →

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