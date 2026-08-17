EQE und EQS: Mercedes lässt die Elektroautos noch 2026 auslaufen

Die C-Klasse ist jetzt elektrisch, doch wie sieht es bei den anderen Limousinen von Mercedes aus? 2027 werden wir eine elektrische E-Klasse sehen, diese löst dann den EQE ab, und 2028/2029 folgt die elektrische S-Klasse, die den EQS ablöst.

Mercedes hat sich bereits vom EQ-Branding getrennt, in diesem Jahr laufen auch die beiden EQ-Modelle aus. Eigentlich sollten der EQE und EQS eine neue Ära der Elektromobilität einleiten, aber sie kamen beide nicht gut bei den Kunden an.

Die Basis für die elektrische E-Klasse dürfte die Plattform „MB.EA-M“ werden, bei der elektrischen S-Klasse hat sich Mercedes wohl noch nicht entschieden, da wird es entweder „MB.EA-L“ oder „EVA2“ sein, wie die Automobilwoche jetzt berichtet.

Details zur elektrischen E- und S-Klasse hat Mercedes bisher noch nicht verraten, aber bei der E-Klasse ist eigentlich noch 2026 mit ersten Teasern zu rechnen, das wird immerhin eines der wichtigsten Modelle, die Mercedes für 2027 geplant hat.

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