Gaming

PlayStation 5: Sony wirbt mit GTA 6, God of War und Wolverine

Oliver Schwuchow
Von
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Sony hat eine neue Werbekampagne gestartet, deren Zeitpunkt sicher kein Zufall ist, denn das Weihnachtsgeschäft 2026 steht an. Und das bringt viele Blockbuster auf die Konsole, darunter auch das neue Grand Theft Auto VI von Rockstar Games.

Damit wirbt man im ersten „I happens on PS5“-Werbeclip auch durchaus intensiv, fast schon mehr, als mit den hauseigenen Blockbustern, wie Wolverine oder Gof of War Laufey. Dieses Trio dürfte die Verkaufszahlen sicher auch positiv beeinflussen.

Ich bin mal auf die Verkaufszahlen der PS5 zum Ende dieser Generation gespannt, denn die Nachfrage geht zurück, was zum Ende einer Generation normal ist, aber ein Schwergewicht wie GTA könnte das ändern. Und mit Wolverine, God of War und Intergalactic stehen noch einige Highlights von Sony selbst vor der PS6-Ära an.

PS: Es gibt auch eine deutsche (aber kürzere Version) davon.

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Kommentar · 16. August 2026

Die Midea PortaSplit hat mein Leben verändert

Dieser Beitrag erinnert bei der Überschrift zwar an die gute alte Heftig-Facebook-Clickbait-Ära, ist aber wirklich so gemeint. Der Sommer neigt… | mehr

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