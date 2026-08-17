Deutsche Bahn: 5 Prozent Cashback mit PayPal

PayPal und die Deutsche Bahn bieten Bahnreisenden ab sofort 5 Prozent Cashback auf berechtigte Käufe über bahn.de.

Die Aktion läuft vom 17. August bis zum 13. September 2026. Kunden müssen das Angebot vor dem Kauf in der PayPal-App aktivieren und anschließend auf bahn.de mit PayPal bezahlen. Das Cashback wird als PayPal-Punkte gutgeschrieben.

Bis zu 5 Euro Cashback pro PayPal-Konto

Pro Kunde sind maximal 5 Euro beziehungsweise 500 PayPal-Punkte möglich. Zudem ist die Aktion auf insgesamt 250.000 Teilnehmer begrenzt. Wird dieses Kontingent vor dem 13. September erreicht, endet das Angebot entsprechend früher, heißt es in den Teilnahmebedingungen.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

5 Prozent Cashback auf berechtigte Käufe bei bahn.de

maximal 500 Punkte beziehungsweise 5 Euro pro Konto

vorherige Aktivierung in der PayPal-App erforderlich

nur für Kunden mit deutschem PayPal-Konto

maximal 250.000 Teilnehmer

Nach Angaben der Unternehmen soll die gemeinsame Aktion Bahnreisen und die Zahlung per PayPal attraktiver machen. Ausrichter des Angebots ist PayPal.

Ich finde die Aktion durchaus interessant, auch wenn die maximale Ersparnis von 5 Euro überschaubar bleibt. Wer ohnehin eine Bahnreise plant und mit PayPal bezahlt, kann den Bonus aber mit wenig Aufwand mitnehmen.

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