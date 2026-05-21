Ford verspricht „echten“ Bronco: Neues Elektroauto für Europa

Ford plant eine neue Offensive an Modellen für Europa, die aber größtenteils von Partnern entwickelt werden – oder jedenfalls mit deren Plattform. Ein Highlight wird Ford jedoch selbst entwickeln und in Spanien bauen, einen elektrischen Bronco.

Gegenüber Automotive News Europe hat Jim Baumbick verraten, dass der Bronco aber noch eine Weile dauert, er kommt erst 2028 auf den Markt. Und es wird nicht nur ein vollelektrisches Modell, Ford möchte hier auch andere Antriebe anbieten.

Dieses Auto soll „seinem Namen alle Ehre machen“ und „dem Wesen des Bronco wirklich treu bleiben“, so der Europachef von Ford weiter. Da kommt also ein echter SUV zu uns, auch wenn dieser für den europäischen Markt angepasst wird. Es sei eine „unglaubliche Chance, um den europäischen Markt zu erobern“, so Baumbick.

Doch die Zweifel an dieser Aussage sind berechtigt, denn der Ford Capri hat nichts mit dem alten Capri von Ford zu tun und der Explorer nichts mit dem Original aus den USA. Ford neigt also dazu, dass man bekannte Namen für solche Autos nutzt.

Vielleicht hat Ford aber aus dieser Kritik der beiden Elektroautos mit VW-Technik gelernt und macht es beim Bronco besser, das werden wir in zwei Jahren sehen.