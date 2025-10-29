Congstar startet Prepaid-Aktion zum Singles Day 2025
Congstar bietet zum Singles Day 2025 Sonderkonditionen für seine Prepaid-Tarife mit mehr Datenvolumen und reduzierten Starterpreisen an.
Die Aktion läuft laut Congstar vom heutigen 29. Oktober bis einschließlich 11. November 2025. In diesem Zeitraum profitieren Neukunden von höheren Datenvolumina in mehreren Prepaid-Tarifen zum unveränderten Monatspreis. Zusätzlich reduziert Congstar den Preis für alle Starterpakete auf 1 Euro statt 9,99 Euro.
Congstar-Prepaid-Angebote mit mehr Datenvolumen
Laut Unternehmensangaben umfasst die Aktion unter anderem den Tarif Allnet M mit 30 GB statt 20 GB für 10 Euro. Weitere Varianten sind die Allnet S mit 5 GB für 7 Euro, Allnet L mit 35 GB für 12 Euro sowie die Allnet XL mit 40 GB für 10 Euro. Die Sonderkonditionen gelten nur während des Aktionszeitraums.
Kernpunkte der Aktion
- Zeitraum: 29.10.–11.11.2025
- Starterpakete für 1 € statt 9,99 €
- Erhöhtes Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen
- Beispiel: Allnet M mit 30 GB für 10 €
Zu den congstar Prepaid-Tarifen →
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Smart Home
in Fintech
in Mobilität
in Smartphones
in Gaming
in Firmware und OS
in Mobilität
in Gaming
in Computer und Co.
in Tablets