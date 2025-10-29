Congstar startet Prepaid-Aktion zum Singles Day 2025

Congstar bietet zum Singles Day 2025 Sonderkonditionen für seine Prepaid-Tarife mit mehr Datenvolumen und reduzierten Starterpreisen an.

Die Aktion läuft laut Congstar vom heutigen 29. Oktober bis einschließlich 11. November 2025. In diesem Zeitraum profitieren Neukunden von höheren Datenvolumina in mehreren Prepaid-Tarifen zum unveränderten Monatspreis. Zusätzlich reduziert Congstar den Preis für alle Starterpakete auf 1 Euro statt 9,99 Euro.

Congstar-Prepaid-Angebote mit mehr Datenvolumen

Laut Unternehmensangaben umfasst die Aktion unter anderem den Tarif Allnet M mit 30 GB statt 20 GB für 10 Euro. Weitere Varianten sind die Allnet S mit 5 GB für 7 Euro, Allnet L mit 35 GB für 12 Euro sowie die Allnet XL mit 40 GB für 10 Euro. Die Sonderkonditionen gelten nur während des Aktionszeitraums.

Kernpunkte der Aktion

Zeitraum: 29.10.–11.11.2025

Starterpakete für 1 € statt 9,99 €

Erhöhtes Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen

Beispiel: Allnet M mit 30 GB für 10 €

