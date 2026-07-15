Tarife

congstar startet zeitlich begrenzte Prepaid-Aktion

Autor-Bild
Von
|
Congstar

Congstar gewährt Prepaid-Neukunden zeitweise einen Bonus für die Mitnahme ihrer Rufnummer.

Im Zeitraum vom 15. Juli bis zum 18. August 2026 erhalten Neukunden bei einer erfolgreichen Rufnummernmitnahme einen Bonus auf alle congstar Prepaid-Tarife. Laut Unternehmensangaben richtet sich die Höhe der Gutschrift nach dem gewählten Tarif und beträgt zwischen 10 und 40 Euro.

Die Gutschrift erfolgt nach erfolgreicher Portierung der bisherigen Rufnummer. Die Aktion umfasst insgesamt sieben Prepaid-Angebote, darunter den individuell konfigurierbaren Tarif „Prepaid wie ich will“, mehrere Allnet-Tarife sowie das Jahres-Paket.

congstar erweitert Prepaid-Angebote um MNP-Bonus

Die wichtigsten Eckpunkte:

Die höchsten Boni von 40 Euro werden laut congstar für die Tarife Prepaid Allnet M, L und XL sowie für das Prepaid Jahres-Paket mit 240 GB Datenvolumen gewährt. Für die kleineren Tarife und den Baukasten-Tarif fallen die Bonusbeträge entsprechend geringer aus.

Zu den congstar Prepaid-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / congstar startet zeitlich begrenzte Prepaid-Aktion
Weitere Neuigkeiten
Uber prüft Übernahme von Delivery Hero nach strategischer Neuausrichtung
in Marktgeschehen
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 6: Sony plant wohl neues Kühlsystem
in Gaming
Lamborghini: Elektroautos haben keine „Emotionen“
in Mobilität
Apple iPad mini mit OLED: Weitere Quelle nennt eine Schwachstelle
in Tablets
Google Nest Header
Angriff auf Google und Amazon: Der ChatGPT-Speaker kommt
in Smart Home
Halo: Die große Xbox-Marke ist bereit für ihr PlayStation-Debüt
in Gaming
Midea Portasplit Header
Midea schickt 200.000 PortaSplit-Klimageräte nach Europa und reagiert auf Hitzewelle
in Marktgeschehen
Microsoft räumt die Windows-Suche auf
in Computer
Škoda führt Camping-Modus für Elektrofahrzeuge ein
in Mobilität
BIGSIM und sim.de starten neue Tarifaktionen
in Tarife