congstar startet zeitlich begrenzte Prepaid-Aktion

Congstar gewährt Prepaid-Neukunden zeitweise einen Bonus für die Mitnahme ihrer Rufnummer.

Im Zeitraum vom 15. Juli bis zum 18. August 2026 erhalten Neukunden bei einer erfolgreichen Rufnummernmitnahme einen Bonus auf alle congstar Prepaid-Tarife. Laut Unternehmensangaben richtet sich die Höhe der Gutschrift nach dem gewählten Tarif und beträgt zwischen 10 und 40 Euro.

Die Gutschrift erfolgt nach erfolgreicher Portierung der bisherigen Rufnummer. Die Aktion umfasst insgesamt sieben Prepaid-Angebote, darunter den individuell konfigurierbaren Tarif „Prepaid wie ich will“, mehrere Allnet-Tarife sowie das Jahres-Paket.

congstar erweitert Prepaid-Angebote um MNP-Bonus

Die wichtigsten Eckpunkte:

Aktionszeitraum vom 15. Juli bis 18. August 2026

Bonus zwischen 10 und 40 Euro je nach Tarif

Gutschrift nach erfolgreicher Rufnummernmitnahme

Aktion gilt für alle aktuellen Prepaid-Tarife

Die höchsten Boni von 40 Euro werden laut congstar für die Tarife Prepaid Allnet M, L und XL sowie für das Prepaid Jahres-Paket mit 240 GB Datenvolumen gewährt. Für die kleineren Tarife und den Baukasten-Tarif fallen die Bonusbeträge entsprechend geringer aus.

Zu den congstar Prepaid-Tarifen →

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