Angriff auf Google und Amazon: Der ChatGPT-Speaker kommt

OpenAI arbeitet an Hardware, das ist offiziell und man hat sich dafür sogar extra Jony Ive als Designer geschnappt. Das erste Produkt wird ein Speaker sein, so Mark Gurman von Bloomberg, was wir schon vor ein paar Wochen gehört haben.

Laut Quelle ist die Idee, dass man dort mit ChatGPT spricht, es gibt auch eine Kamera und Sensoren und OpenAI sieht es weniger als simplen Lautsprecher, man sieht es eher als ein „neues Produkt der KI-Ära“. Der Speaker ist auf Wunsch auch portabel, er wurde jedoch so konzipiert, dass man ihn eher daheim nutzen wird.

Es gibt also einen verbauten Akku, was ihn etwas von dem unterscheidet, was Google und Amazon anbieten, die den Markt der smarten Speaker dominieren. Mit diesem neuen Lautsprecher will OpenAI aber Gemini und Alexa direkt angreifen.

Klingt auf der einen Seite wie ein logischer Schritt, denn OpenAI benötigt eine eigene Plattform und kann nicht nur von anderen abhängig sein, aber es der Markt für smarte Lautsprecher ist gesättigt, ob man mit ChatGPT eine Chance hat?

Angeblich geht es Anfang 2027 los und 2028 folgt ein Smartphone.

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