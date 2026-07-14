Mobilität

Škoda führt Camping-Modus für Elektrofahrzeuge ein

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Škoda Auto führt einen Camping-Modus für seine Elektrofahrzeuge in der MyŠkoda App ein.

Škoda Auto erweitert die Funktionen seiner MyŠkoda-App um einen Camping-Modus, der bei Übernachtungen und längeren Pausen im Fahrzeug die gewählte Innenraumtemperatur konstant halten soll. Die Funktion steht allen Besitzern von Škoda-Elektrofahrzeugen mit aktiven Škoda Connect-Diensten nach einem App-Update zur Verfügung.

Der Camping-Modus wird mit der Version 8.14 der MyŠkoda-App eingeführt und kann laut Škoda ohne Werkstattbesuch aktiviert werden. Die Funktion wird über die App gestartet und schaltet die Klimaanlage ein, um während längerer Standzeiten ein gleichbleibendes Raumklima zu ermöglichen.

Neue Komfortfunktion für Škoda Elektrofahrzeuge

Die Funktion soll für die Elektrofahrzeugreihen Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq verfügbar sein. Laut Škoda spielt dabei weder die Fahrzeuggeneration noch die installierte Softwareversion eine Rolle, sofern die Voraussetzungen für die Nutzung erfüllt sind.

Für die Aktivierung müssen laut Unternehmensangaben die Škoda Connect-Dienste aktiv sein und die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mindestens einen Ladestand von 30 Prozent aufweisen.

Weitere Funktionen der MyŠkoda-App:

  • Fernsteuerung ausgewählter Fahrzeugfunktionen
  • Lademanagement für Elektrofahrzeuge
  • Routenplanung über die App
  • Überwachung des Fahrzeugstatus

Eine solche Funktion ist natürlich nicht innovativ, da sie von anderen Herstellern schon länger angeboten wird. Ich sehe den neuen Camping-Modus als eine interessante Erweiterung für Nutzer, die ihr Elektrofahrzeug häufig für Pausen oder Übernachtungen nutzen möchten. Ausschlaggebend wird sein, wie zuverlässig die Funktion im Alltag arbeitet und inwiefern sie den Energieverbrauch der Batterie beeinflusst.

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14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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