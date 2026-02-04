congstar strukturiert Roaming-Angebot neu
Das Telekommunikationsunternehmen congstar führt ein neu strukturiertes Roaming-Angebot mit drei festen SurfPässen ein.
Congstar hat sein Roaming-Angebot für Postpaid, Prepaid, ja! mobil und Penny Mobil überarbeitet und vereinfacht. Laut Unternehmensangaben gelten ab sofort nur noch drei Preisstufen mit den SurfPässen S, M und L, die jeweils klar definierte Datenvolumen und Laufzeiten von bis zu vier Wochen umfassen.
Neben den Standardpässen für Ländergruppen bietet das Unternehmen spezielle Länderpässe für 42 Staaten an. Diese starten preislich ab 5 Euro und ermöglichen je nach Reiseland Datenvolumen von bis zu 50 GB bei einer maximalen Gültigkeit von vier Wochen. Ziel ist laut congstar eine bessere Anpassung an unterschiedliche Reiseprofile.
Neue congstar SurfPässe und Länderpässe im Überblick
Ein Beispiel für die Neuausrichtung zeigt sich bei Reisen in die Türkei. Statt zuvor ausschließlich 20 GB für 30 Euro (2 Wochen) oder 50 GB für 50 Euro (4 Wochen) anzubieten, stehen nun mehrere abgestufte Optionen zur Verfügung, darunter 2 GB für 6 Euro (1 Woche), 15 GB für 16 Euro (2 Wochen) und 50 GB für 30 Euro (4 Wochen).
Auswahl zentraler Konditionen:
- SurfPass S: ab 1 GB für 6 bis 7 Euro mit 1 Woche Laufzeit
- SurfPass M: bis 15 GB für 16 Euro mit 2 Wochen Laufzeit
- SurfPass L: bis 50 GB für 30 Euro mit 4 Wochen Laufzeit
Alle congstar Roaming-Datenpässe im Überblick:
SurfPass S
- Ländergruppe 2
- Standardpässe: 1 GB Datenvolumen für 6 Euro für 1 Woche
- Länderpässe: 1 / 2 GB Datenvolumen für 5 bzw. 6 Euro für 1 Woche
- Ländergruppe 3
- Standardpässe: 1 GB Datenvolumen für 7 Euro für 1 Woche
- Länderpässe: 1 / 2 GB Datenvolumen für 5 bzw. 6 Euro für 1 Woche
SurfPass M
- Ländergruppe 2
- Standardpässe: 5 GB Datenvolumen für 16 Euro für 2 Wochen
- Länderpässe: 6 – 15 GB Datenvolumen für 16 Euro für 2 Wochen
- Ländergruppe 3
- Standardpässe: 2,5 GB Datenvolumen für 16 Euro für 2 Wochen
- Länderpässe: 4 – 20 GB Datenvolumen für 16 Euro für 2 Wochen
SurfPass L
- Ländergruppe 2
- Standardpässe: 12 GB Datenvolumen für 30 Euro für 4 Wochen
- Länderpässe: 20 – 50 GB Datenvolumen für 30 Euro für 4 Wochen
- Ländergruppe 3
- Standardpässe: 6 GB Datenvolumen für 30 Euro für 4 Wochen
- Länderpässe: 12 – 50 GB Datenvolumen für 30 Euro für 4 Wochen
Zur Sonderseite Roaming bei congstar →
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
