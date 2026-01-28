congstar verzichtet zeitweise auf Bereitstellungspreise

Das Unternehmen congstar verzichtet im Aktionszeitraum auf Bereitstellungspreise für alle Postpaid -Tarife.

Die Mobilfunkmarke congstar startet am heutigen 28.01.2026 eine zeitlich befristete Aktion zum Wegfall der Bereitstellungspreise. Bis einschließlich 17.02.2026 entfällt die einmalige Anschlussgebühr bei sämtlichen Postpaid-Angeboten des Unternehmens.

Nach Angaben von congstar gilt die Regelung für alle aktuellen Postpaid-Tarife. Einbezogen sind sowohl Verträge mit fester Laufzeit als auch flexibel kündbare Varianten. Damit unterscheidet die Aktion nicht zwischen Mindestvertragslaufzeit und monatlich kündbaren Optionen.

Details zur congstar Bereitstellungspreis Aktion

Laut Unternehmensangaben umfasst die Aktion auch die Homespot-Tarife für die stationäre Internetnutzung. Die sonst üblichen einmaligen Bereitstellungspreise werden während des Aktionszeitraums vollständig erlassen.

Übersicht der betroffenen Tarifgruppen

Allnet-Flat Tarife mit 24 Monaten Laufzeit ohne Bereitstellungspreis

Allnet-Flat Flex Tarife ohne einmalige Anschlussgebühr

Homespot Tarife mit Laufzeit ohne Bereitstellungspreis

Homespot Flex Tarife ohne einmalige Anschlusskosten

