congstar verzichtet zeitweise auf Bereitstellungspreise
Das Unternehmen congstar verzichtet im Aktionszeitraum auf Bereitstellungspreise für alle Postpaid -Tarife.
Die Mobilfunkmarke congstar startet am heutigen 28.01.2026 eine zeitlich befristete Aktion zum Wegfall der Bereitstellungspreise. Bis einschließlich 17.02.2026 entfällt die einmalige Anschlussgebühr bei sämtlichen Postpaid-Angeboten des Unternehmens.
Nach Angaben von congstar gilt die Regelung für alle aktuellen Postpaid-Tarife. Einbezogen sind sowohl Verträge mit fester Laufzeit als auch flexibel kündbare Varianten. Damit unterscheidet die Aktion nicht zwischen Mindestvertragslaufzeit und monatlich kündbaren Optionen.
Details zur congstar Bereitstellungspreis Aktion
Laut Unternehmensangaben umfasst die Aktion auch die Homespot-Tarife für die stationäre Internetnutzung. Die sonst üblichen einmaligen Bereitstellungspreise werden während des Aktionszeitraums vollständig erlassen.
Übersicht der betroffenen Tarifgruppen
- Allnet-Flat Tarife mit 24 Monaten Laufzeit ohne Bereitstellungspreis
- Allnet-Flat Flex Tarife ohne einmalige Anschlussgebühr
- Homespot Tarife mit Laufzeit ohne Bereitstellungspreis
- Homespot Flex Tarife ohne einmalige Anschlusskosten
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
in Marktgeschehen
in Audio
in Gaming
in Smartphones
in Firmware und OS
in Tarife
in News
in Mobilität
in Gaming
in Smart Home