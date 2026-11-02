congstar Zuhause: 50 Euro Bereitstellungspreis entfallen

Der Telekommunikationsanbieter congstar streicht bis zum 17. November 2026 den Bereitstellungspreis für alle Zuhause-Tarife.

Neukunden sparen dadurch einmalig 50 Euro, unabhängig davon, ob sie sich für DSL oder Glasfaser entscheiden. Die Aktion gilt sowohl für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit als auch für die monatlich kündbaren Flex-Tarife. Bei ausgewählten Angeboten kommt ein zusätzlicher Bonus hinzu.

congstar Zuhause: Bis zu 80 Euro zusätzlicher Bonus

Die Höhe des Bonus hängt vom gewählten Tarif und der Vertragslaufzeit ab. Bei Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit wird der Bonus auf die ersten beiden Monate verteilt. Flex-Kunden erhalten den entsprechenden Nachlass ausschließlich im ersten Monat.

Die Aktion im Überblick:

Zuhause 50: 35 Euro monatlich, kein zusätzlicher Bonus

Zuhause 100 und 150: jeweils 38 Euro monatlich, 60 Euro Bonus bei Laufzeit oder 30 Euro bei Flex

Zuhause 175 und 250: jeweils 45 Euro monatlich, 70 Euro Bonus bei Laufzeit oder 35 Euro bei Flex

Zuhause 300: 45 Euro monatlich, kein zusätzlicher Bonus

Zuhause 600: 55 Euro monatlich, 80 Euro Bonus bei Laufzeit oder 40 Euro bei Flex

Zuhause 1.000: 65 Euro monatlich, kein zusätzlicher Bonus

Damit beträgt der maximale Aktionsvorteil beim Zuhause-600-Tarif mit 24 Monaten Laufzeit insgesamt 130 Euro. Darin enthalten sind die entfallenden 50 Euro Bereitstellungspreis und der Bonus von 80 Euro.

Die regulären Monatspreise bleiben unverändert. Auch die Tarife Zuhause 50, 300 und 1.000 profitieren vom entfallenden Bereitstellungspreis, erhalten allerdings keinen zusätzlichen Bonus.

Interessant ist die Aktion vor allem für Neukunden, die ohnehin einen Internetanschluss bestellen möchten. Wer sich für einen Flex-Tarif entscheidet, spart ebenfalls beim Einstieg und bleibt gleichzeitig monatlich kündbar. Die zusätzlichen Boni fallen dort allerdings geringer aus.

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