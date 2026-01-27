congstar Zuhause: Startguthaben für 100 Flex und 250 Flex

Das Unternehmen congstar hat eine zeitlich begrenzte Aktion für seine Zuhause-Flex-DSL-Tarife gestartet.

Der Aktionszeitraum läuft bis einschließlich 01.02.2026 und gilt für die beiden Tarife congstar Zuhause 100 Flex und congstar Zuhause 250 Flex. In diesem Zeitraum gewährt congstar nach eigenen Angaben ein Startguthaben und verzichtet zugleich auf den Bereitstellungspreis.

Beim congstar Zuhause 100 Flex Tarif beträgt der reguläre Monatspreis 35 Euro. Das Startguthaben liegt bei 30 Euro, sodass sich für den ersten Monat rechnerisch ein stark reduzierter Zahlbetrag ergibt.

Details zur congstar Zuhause DSL-Aktion

Beide Aktionstarife richten sich an Nutzer, die einen flexiblen Internetanschluss ohne Mindestvertragslaufzeit suchen. Die Tarife enthalten ausschließlich einen Internetzugang für Zuhause und verzichten vollständig auf Festnetz-Telefonie.

Die wichtigsten Konditionen der Aktion im Überblick

Aktionszeitraum vom 26.01.2026 bis 01.02.2026

Kein Bereitstellungspreis für beide Tarife

Startguthaben von 30 Euro bzw. 35 Euro

Monatlich kündbare Flex-Tarife

Der congstar Zuhause 250 Flex Tarif bietet laut congstar eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 250 Mbit/s bei einem monatlichen Preis von 45 Euro. Das Startguthaben beträgt hier 35 Euro. Zusätzlich reduziert sich die Routermiete während der Aktion von 5 Euro auf 3 Euro pro Monat.

