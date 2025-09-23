Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet

Die Consorsbank hat mit RISE ein neues Angebot für Kunden im Alter zwischen 18 und 30 Jahren gestartet. Es umfasst ein spezielles Trading-Depot sowie ein Girokonto, die jeweils separat abgeschlossen werden können. Das Angebot beinhaltet vergünstigte Konditionen beim Handel und ein gebührenfreies Konto mit zusätzlichen Leistungen.

Das RISE Young Trading Depot sieht laut Unternehmensangaben für fünf Jahre eine feste Ordergebühr von 0,95 Euro pro Trade über den Handelsplatz Tradegate vor. Zusätzlich werden für ein Jahr alle Sparpläne ohne Sparplangebühren angeboten, wobei marktübliche Spreads und mögliche Zuwendungen zu berücksichtigen sind.

Zum Paket gehört zudem ein Tagesgeldkonto, das für drei Monate mit 2,80 Prozent Zinsen pro Jahr auf Einlagen bis zu einer Million Euro verzinst wird. Depot- und Kontoführung sind kostenfrei.

Das zugehörige Girokonto wird ohne Kontoführungsgebühren und ohne Mindestüberweisung angeboten. Kunden erhalten eine kostenlose girocard und können zwischen verschiedenen Kreditkarten wählen, darunter die Credit Card Gold Light.

Bargeldabhebungen im Ausland sollen weltweit gebührenfrei möglich sein. Darüber hinaus unterstützt das Konto mobiles Bezahlen sowohl mit iPhone als auch mit Android-Smartphones.

Details zum Angebot RISE der Consorsbank

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Ordergebühr von 0,95 Euro pro Trade für fünf Jahre über Tradegate

Sparpläne ein Jahr lang ohne Gebühren

Tagesgeldkonto mit 2,80 % Zinsen p. a. für drei Monate

Kostenlose Depot- und Kontoführung

Girokonto ohne Gebühren und ohne Mindestüberweisung

Kostenlose girocard und optionale Kreditkarte

Weltweit kostenlos Bargeld abheben

Mobiles Bezahlen mit gängigen Smartphones

Insgesamt wirkt das Angebot wie ein gezielter Versuch, junge Kunden für die Bank zu gewinnen und langfristig zu binden. Ich finde interessant, dass der Fokus so klar auf der Altersgruppe 18 bis 30 liegt. Vermutlich, weil viele hier ihre ersten Erfahrungen mit Börse und Banking machen.

Ob die zeitlich befristeten Vorteile, wie die Zinshöhe beim Tagesgeld oder die Gebührenfreiheit bei Sparplänen, tatsächlich ausreichen, um junge Kunden nachhaltig zu halten, bleibt für mich aber offen.

Zu Consorsbank RISE →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.