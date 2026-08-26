Gaming

Control Resonant: Gamescom-Trailer veröffentlicht

Giovanni Senioroce
Von
Bildquelle: Remedy Entertainment

Der neueste Teil der Control-Reihe wird am 24. September 2026 offiziell für die PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S erscheinen. Die Box-Version soll mit etwas Verzögerung am 15. Oktober folgen. Es soll laut dem finnischen Entwicklerstudio Remedy Entertainment „das größte Game, das wir je entwickelt haben“, sein.

Im Zuge der Gamescom wurde ein neuer Trailer zu Control: Resonant veröffentlicht. Dieser offenbart nicht nur einige neue Einblicke in das Spiel, sondern zeigt auch den „typischen Artstyle“ des Entwicklerstudios – für mich ein wahrer Kaufgrund.

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