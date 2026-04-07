Control Resonant: Remedy zeigt neue Einblicke zum Game

Das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment arbeitet derzeit mit Hochdruck an Control Resonant, dem neuesten Teil der Reihe. Wie immer will man das typische Remedy-Feeling vermitteln, das von Atmosphäre, mystischen Zeichen und Wesen geprägt ist. Ein Entwicklervideo zeigt nun, dass auch das Gameplay einen hohen Stellenwert hat wird.

In dem neuen Entwicklervideo kommen verschiedene Mitarbeiter zu Wort, die die „Weiterentwicklung des Gameplays“ von Control zu Control: Resonant thematisieren und diese Entwicklung anhand neuer Einblicke in das Spiel verdeutlichen. Wer sich wie ich auf das Game freut und jede neue Info förmlich „aufsaugt“, der sollte sich das Video anschauen.

Das Spiel soll 2026 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac erscheinen. Einen genauen Termin wurde noch nicht bekanntgegeben.