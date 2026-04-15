Crash-Deal unter 10 Euro: Dieser Vodafone-Tarif fällt auf

Die Marke crash-tarife.de startet einen monatlich kündbaren 40-GB-Tarif im Vodafone-5G-Netz für 9,99 Euro.

Crash-tarife.de hat einen neuen Mobilfunktarif vorgestellt, der 40 GB Datenvolumen im Vodafone-5G-Netz umfasst. Der Monatspreis liegt bei 9,99 Euro. Hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro.

Nach Unternehmensangaben enthält das Angebot eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Zudem sind VoLTE, WLAN Call und die Nutzung per eSIM möglich. Der Tarif ist monatlich kündbar und soll einen flexiblen Vertragsbeginn erlauben.

Neuer 40-GB-Handytarif von crash im Überblick

Die maximale Datenrate liegt laut den Angebotsdetails bei 50 Mbit/s. Damit richtet sich das Angebot an Nutzer, die ein vergleichsweise günstiges Tarifpaket mit 5G-Zugang und ohne lange Vertragsbindung suchen.

Die wichtigsten Tarifmerkmale:

40 GB Datenvolumen im Vodafone-5G-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call

Monatlich kündbar

9,99 Euro pro Monat

einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis

Zum Crash-Tarif →

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