Crash-Deal unter 10 Euro: Dieser Vodafone-Tarif fällt auf
Die Marke crash-tarife.de startet einen monatlich kündbaren 40-GB-Tarif im Vodafone-5G-Netz für 9,99 Euro.
Crash-tarife.de hat einen neuen Mobilfunktarif vorgestellt, der 40 GB Datenvolumen im Vodafone-5G-Netz umfasst. Der Monatspreis liegt bei 9,99 Euro. Hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro.
Nach Unternehmensangaben enthält das Angebot eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Zudem sind VoLTE, WLAN Call und die Nutzung per eSIM möglich. Der Tarif ist monatlich kündbar und soll einen flexiblen Vertragsbeginn erlauben.
Neuer 40-GB-Handytarif von crash im Überblick
Die maximale Datenrate liegt laut den Angebotsdetails bei 50 Mbit/s. Damit richtet sich das Angebot an Nutzer, die ein vergleichsweise günstiges Tarifpaket mit 5G-Zugang und ohne lange Vertragsbindung suchen.
Die wichtigsten Tarifmerkmale:
- 40 GB Datenvolumen im Vodafone-5G-Netz
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call
- Monatlich kündbar
- 9,99 Euro pro Monat
- einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis
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