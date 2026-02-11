Crash Tarif: Jetzt 100 GB im 5G-Netz für 11,99 Euro sichern – monatlich kündbar

Die Marke Crash bietet ab sofort eine 100 GB Allnet-Flat im Vodafone 5G-Netz für nur 11,99 Euro pro Monat an.

Der Tarif umfasst 100 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, unbegrenzte Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Laut Unternehmensangaben können Nutzer die Allnet-Flat flexibel starten und monatlich kündigen. Zusätzlich sind VoLTE, WLAN Call und die Nutzung einer eSIM möglich.

Leistungsumfang und Vertragsdetails der Crash Allnet Flat

Tarifmerkmale auf einen Blick

100 GB Internet-Flat im 5G-Netz

Monatlich kündbar mit flexiblem Vertragsbeginn

Flatrate für Telefonie und SMS

EU-Roaming inklusive

Günstiger Preis: 11,99 Euro statt 34,99 Euro

einmaliger Anschlusspreis 9,99 Euro

Der Tarif richtet sich vor allem an Nutzer, die eine hohe Datenmenge im mobilen Internet benötigen und dabei auf Flexibilität achten.

Zum Crash-Tarif →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.