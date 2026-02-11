Crash Tarif: Jetzt 100 GB im 5G-Netz für 11,99 Euro sichern – monatlich kündbar
Die Marke Crash bietet ab sofort eine 100 GB Allnet-Flat im Vodafone 5G-Netz für nur 11,99 Euro pro Monat an.
Der Tarif umfasst 100 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, unbegrenzte Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Laut Unternehmensangaben können Nutzer die Allnet-Flat flexibel starten und monatlich kündigen. Zusätzlich sind VoLTE, WLAN Call und die Nutzung einer eSIM möglich.
Leistungsumfang und Vertragsdetails der Crash Allnet Flat
Tarifmerkmale auf einen Blick
- 100 GB Internet-Flat im 5G-Netz
- Monatlich kündbar mit flexiblem Vertragsbeginn
- Flatrate für Telefonie und SMS
- EU-Roaming inklusive
- Günstiger Preis: 11,99 Euro statt 34,99 Euro
- einmaliger Anschlusspreis 9,99 Euro
Der Tarif richtet sich vor allem an Nutzer, die eine hohe Datenmenge im mobilen Internet benötigen und dabei auf Flexibilität achten.
