Crash Tarif: Jetzt 100 GB im 5G-Netz für 11,99 Euro sichern – monatlich kündbar

Die Marke Crash bietet ab sofort eine 100 GB Allnet-Flat im Vodafone 5G-Netz für nur 11,99 Euro pro Monat an.

Der Tarif umfasst 100 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, unbegrenzte Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Laut Unternehmensangaben können Nutzer die Allnet-Flat flexibel starten und monatlich kündigen. Zusätzlich sind VoLTE, WLAN Call und die Nutzung einer eSIM möglich.

Leistungsumfang und Vertragsdetails der Crash Allnet Flat

Tarifmerkmale auf einen Blick

  • 100 GB Internet-Flat im 5G-Netz
  • Monatlich kündbar mit flexiblem Vertragsbeginn
  • Flatrate für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming inklusive
  • Günstiger Preis: 11,99 Euro statt 34,99 Euro
  • einmaliger Anschlusspreis 9,99 Euro

Der Tarif richtet sich vor allem an Nutzer, die eine hohe Datenmenge im mobilen Internet benötigen und dabei auf Flexibilität achten.

