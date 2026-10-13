crash-tarife bietet neue 5G-Angebote im Telekom- und Vodafone-Netz

Bei crash-tarife sind zwei freenet-Angebote mit 30 GB im Telekom-Netz für 9,99 Euro und 100 GB im Vodafone-Netz für 11,99 Euro erhältlich.

Beide Tarife unterstützen 5G mit maximal 50 Mbit/s und enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming. Unterschiede gibt es neben dem Datenvolumen vor allem beim Anschlusspreis und der Vertragsbindung.

Der 30-GB-Tarif im Telekom-Netz kostet monatlich 9,99 Euro. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Damit liegen die rechnerischen Gesamtkosten für zwölf Monate bei 119,88 Euro, sofern der Monatspreis unverändert bleibt.

100 GB im Vodafone-Netz mit monatlicher Kündigung

Wer deutlich mehr Datenvolumen benötigt, bekommt über crash-tarife 100 GB im Vodafone-Netz für monatlich 11,99 Euro. Dieser Vertrag ist monatlich kündbar. Allerdings berechnet der Anbieter einmalig 19,99 Euro für den Anschluss.

Diese Leistungen bieten beide freenet-Tarife:

5G-Datenverbindung mit bis zu 50 Mbit/s

Telefonie- und SMS-Flatrate in deutsche Netze

EU-Roaming inklusive

VoLTE und WLAN Call

eSIM-Unterstützung und flexibler Vertragsbeginn

Beim Vodafone-Angebot ergeben sich über zwölf Monate Gesamtkosten von 163,87 Euro inklusive Anschlusspreis. Das sind 43,99 Euro mehr als beim Telekom-Angebot, dafür steht mehr als das Dreifache an Datenvolumen zur Verfügung.

Beide Angebote sind über die Tarifübersicht von crash-tarife erreichbar.

Für Nutzer mit überschaubarem Datenverbrauch ist der Telekom-Tarif aufgrund des entfallenden Anschlusspreises interessant. Wer regelmäßig große Datenmengen mobil nutzt oder keine längere Vertragsbindung möchte, dürfte mit den 100 GB im Vodafone-Netz besser bedient sein.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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