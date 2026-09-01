Hardware

Creality Falcon A1C: Dieser Laser soll Einsteiger überzeugen

René Hesse
Von

Der Creality Falcon A1C ist ein neuer kompakter Lasergravierer für Einsteiger und startet zu Preisen ab 289 Euro.

Das vollständig geschlossene Gerät besitzt laut Creality eine Sicherheitsklassifizierung nach Klasse 1 und soll sich damit besonders für den Einsatz zu Hause eignen. Eine automatische Fokussierung bewegt die Plattform selbstständig auf die passende Höhe und erspart die manuelle Einstellung des Fokus.

Creality Falcon A1C mit drei wechselbaren Lasermodulen

Creality bietet den Falcon A1C als Standardversion und als Variante mit KI-Kamera an. Die Lasermodule lassen sich ohne Werkzeug wechseln. Zur Wahl stehen Diodenlaser mit 5 oder 10 Watt sowie optional ein Infrarotlaser mit 1,2 Watt.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

  • Gravurgeschwindigkeit von bis zu 15.000 mm/min
  • mehr als 300 unterstützte Materialien laut Hersteller
  • 5-W-, 10-W- und 1,2-W-Infrarotmodul
  • automatischer Fokus und vollständig geschlossenes Gehäuse

Die Kamera-Version bietet zusätzlich Funktionen wie automatische Ausrichtung, Konturerkennung, Hintergrundentfernung und eine automatische Anordnung von Motiven. Damit sollen Fotos und Vorlagen schneller für die Gravur vorbereitet werden.

Der Creality Falcon A1C ist ab sofort in mehreren Konfigurationen erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 289 Euro.

Ich finde vor allem den Autofokus und das geschlossene Gehäuse interessant. Wenn Creality die Bedienung tatsächlich so einfach umgesetzt hat, könnte der Falcon A1C für Einsteiger deutlich zugänglicher sein als viele klassische offene Lasergravierer.

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