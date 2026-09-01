Hardware

FRITZ!Box 6690 Pro: Neues Kabel-Flaggschiff startet in den Markt

René Hesse
Von
FRITZ!Box 6690 Pro

Die FRITZ!Box 6690 Pro ist ab sofort für 429 Euro erhältlich und bringt Triband-Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss. Zuvor war das Modell bereits exklusiv bei Vodafone zu haben.

Das neue Kabel-Flaggschiff kombiniert ein DOCSIS-3.1-Modem mit WLAN auf 2,4, 5 und 6 GHz. Zusammen nennt FRITZ eine maximale Datenrate von rund 12,2 GBit/s. Davon entfallen jeweils bis zu 5.760 MBit/s auf 5 und 6 GHz sowie 688 MBit/s auf 2,4 GHz.

Hardware · 1. September 2026

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FRITZ!Box 6690 Pro mit Wi-Fi 7, Zigbee und 2,5-Gigabit-LAN

Wi-Fi 7 unterstützt unter anderem Multi-Link Operation. Dabei können kompatible Geräte mehrere Frequenzbänder parallel verwenden. Kabelgebundene Geräte lassen sich über einen 2,5-Gigabit-LAN-Port und drei Gigabit-LAN-Anschlüsse verbinden.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

  • DOCSIS 3.1 und Triband-Wi-Fi 7
  • 1 × 2,5-Gigabit-LAN und 3 × Gigabit-LAN
  • Zigbee und DECT ULE für Smart Home
  • 2 × USB 3.0 und DECT für bis zu sechs Telefone
  • IPTV für bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig

Mit FRITZ!Failsafe kann zudem eine zweite Internetverbindung als Backup dienen. Dafür kommen laut Hersteller etwa eine weitere FRITZ!Box mit Mobilfunk oder ein USB-Mobilfunkstick infrage.

Ich halte die FRITZ!Box 6690 Pro vor allem für Nutzer interessant, die Kabelinternet, schnelles WLAN und Smart Home in einem Gerät bündeln wollen. Mit 429 Euro liegt sie allerdings klar im Premiumsegment.

FRITZ!Box 6690 Pro bei MediaMarkt →


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