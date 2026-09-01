FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: FRITZ! erfindet die Box neu

FRITZ! stellt zur IFA 2026 mit der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 den Auftakt einer neuen Router-Generation vor.

Das Modell erhält ein grundlegend überarbeitetes Gehäuse und eine neue Namenslogik. Es unterstützt Glasfaser und DSL und funkt per Triband-Wi-Fi 7 mit insgesamt bis zu 12,2 GBit/s. Die Premiere findet vom 4. bis 8. September auf der IFA in Berlin statt.

FRITZ! reduziert die Bedienung am Gehäuse auf eine Taste und eine LED. Anschlüsse befinden sich auf der Unterseite. Kabel lassen sich dadurch verdeckt führen. Elf Antennen sitzen im oberen Bereich. Die mittlere Leistungsaufnahme gibt der Hersteller mit 12 Watt an.

FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: Technik im Überblick

Zu den wichtigsten Eckdaten gehören:

GPON bis 2,5 GBit/s und DSL bis 300 MBit/s

Wi-Fi 7 mit 5.760 + 5.760 + 688 MBit/s

zwei Anschlüsse mit 2,5 GBit/s sowie zwei Gigabit-LAN-Ports

DECT, Zigbee, USB und ein analoger Telefonanschluss

Mit dem Modell führt FRITZ! zugleich neue Produktnamen ein. Künftig nennen sie zunächst die Anschlussart und anschließend WLAN-Generation und Baureihe. FRITZ!OS 8.50 soll ab Werk installiert sein.

Ich finde vor allem die Kombination aus DSL, Glasfaser und Wi-Fi 7 interessant. Das neue Design ist deutlich mehr als Kosmetik, weil Kühlung, Antennen und Kabelführung ebenfalls neu gedacht wurden.

Die Highlights der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90

Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaser- oder DSL-Anschluss mit Triband-Wi-Fi-7

Neues FRITZ!Box-Design für den flexiblen Einsatz, mit innovativer Kabelführung sowie neuem Wärmemanagement für energieeffizienten Einsatz

Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Wi-Fi 7 mit bis zu 12,2 GBit/s:

5.760 MBit/s (6 GHz, 2 x 2, 320 MHz Kanalbandbreite)

5.760 MBit/s (5 GHz, 4 x 4)

688 MBit/s (2,4 GHz, 2 x 2)

WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen

1 x 2,5-Gigabit-WAN/-LAN, 1 x 2,5-Gigabit-LAN, 2 x Gigabit-LAN

1 x USB für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss; Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme, Licht und mehr – über DECT ULE und Zigbee

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u v. m.

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