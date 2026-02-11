Mobilität

Cupra startet mit großer Erleichterung ins das Jahr

Cupra darf aufatmen, denn eines der wichtigsten Modelle der VW-Marke bekommt eine Ausnahme von den China-Zöllen, der Tavascan. In den letzten Monaten gab es mit zusätzlichen 20 Prozent eine recht hohe Abgabe, die Cupra nicht passte.

Dieser Schritt deutete sich bereits Ende 2025 an, aber leider haben weder die EU noch Cupra entsprechende Details zu dieser Ausnahme genannt. Vermutlich hat es geholfen, dass Volkswagen hinter Cupra steckt, der größte Autobauer aus Europa.

Es ist unklar, wie Cupra jetzt reagieren wird und ob man das als Gewinn mitnimmt oder ob man den Preis des Tavascan etwas nach unten anpasst. Als Kunde sollte man aber so oder so warten, denn in diesem Jahr kommt auch ein neuer Tavascan.

  1. Dieseldieter ☀️
    sagt am

    Da wird die EU noch ein Wörtchen mitreden.

    Tesvacan und Formentator die neuen Proletenkarren mit knatternden Auspuff was früher 3er BMW , Audi RS oder Hyundai N Seriene war ist nun Cupra.

    Wenns knattern soll vielleicht einen 2 Takter Trabant als Oldtimer kaufen für das richtige Feeling .

    Elektroautos können schön leide sein und selbst ein Ioniq 5N ist leiser.

