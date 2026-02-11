Amazon könnte bald Autos in Deutschland verkaufen

Amazon bietet in den USA seit Ende 2024 eine Plattform namens „Amazon Autos“ an, bei der man sich ein Auto kaufen, finanzieren oder leasen kann. Wobei Amazon nur als Zwischenhändler fungiert, der dann eine Provision vom Verkäufer erhält.

Jetzt steht die Expansion in Europa an, so das „CarDealerMagazine“. Dort hat man erfahren, dass es schon sehr bald in Großbritannien losgeht, Amazon allerdings fünf Märkte in Europa erschließen möchte – Deutschland dürfte mit dabei sein.

Amazon selbst wollte sich noch nicht dazu äußern, man sucht aber „ständig nach Möglichkeiten, Kunden in neuen Regionen zu bedienen“. Das ist also kein Dementi. In den USA bietet Amazon u.a. Marken wie Hyundai, Kia, Mazda und Subaru an.