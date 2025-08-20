Mobilität

Stellantis greift den VW ID.3 von Volkswagen an

Stellantis wird uns im Rahmen der IAA 2025 in München ein neues Elektroauto von Leapmotor zeigen, den B05. Wie Autocar berichtet und von der Marke aus China bestätigt bekommen hat, wird das eine direkte Konkurrenz für den VW ID.3 sein.

Wir sprechen hier über bis zu 650 km Reichweite, vermutlich um die 35.000 Euro zum Start und hochwertigere Materialien. Leapmotor ist seit Ende 2024 offiziell in Deutschland vertreten und möchte sein Lineup an Elektroautos zügig ausbauen.

Die Konkurrenz im Bereich der elektrischen Kompaktklasse wächst also und daher wird es umso wichtiger, dass Volkswagen den VW ID.3 nächstes Jahr neu auflegt. Die Neuauflage hat man allerdings noch nicht auf der Messe in München dabei.

