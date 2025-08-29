Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt

Wie bekannt, ist das Spiel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition des Entwicklers CD Projekt RED vor einigen Monaten auch für die Nintendo Switch 2 erschienen und wurde in den Medien durchaus positiv aufgenommen. Schließlich bietet das Spiel samt DLC-Erweiterung „Phantom Liberty“ das volle Paket und läuft technisch durchaus gut auf der neuen Konsolen von Nintendo.

Ein weiterer positiver Punkt ist aus meiner Sicht, dass sich das gesamte Game auf dem Game-Modul befindet. Es müssen keine zusätzlichen Dateien heruntergeladen werden (ausgenommen kommende Updates) und es wird nicht auf das Konzept der Game Key Cards gesetzt, bei dem das gesamte Spiel heruntergeladen werden muss und das Game-Modul nur zur Verifizierung in der Konsole dient. Diese Thematik stößt bei vielen auf Widerstand.

Es scheint, als hätte das Entwicklerstudio einen Nerv getroffen. Laut Finanzbericht (der Link führt direkt zur PDF-Datei) machen nämlich die physikalischen Einzelhandelsversionen von Cyberpunkt 2077 für die Nintendo Switch 2 über 75 % aller verkauften Exemplare aus, der Rest entfällt auf die digitale Version im Nintendo eShop.

Der physische Markt ist demnach noch nicht ganz tot, wenn auch die Entwicklung meiner Meinung nach bedauerlicherweise nicht mehr aufzuhalten ist. Zum Thema Game Key Cards und warum mich der Kauf von Videospielen im Allgemeinen immer mehr frustriert, hatte ich bereits einen ausführlichen Bericht verfasst.