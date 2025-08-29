Gaming

Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt

Autor-Bild
Von
|
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle

Wie bekannt, ist das Spiel Cyberpunk 2077: Ultimate Edition des Entwicklers CD Projekt RED vor einigen Monaten auch für die Nintendo Switch 2 erschienen und wurde in den Medien durchaus positiv aufgenommen. Schließlich bietet das Spiel samt DLC-Erweiterung „Phantom Liberty“ das volle Paket und läuft technisch durchaus gut auf der neuen Konsolen von Nintendo.

Ein weiterer positiver Punkt ist aus meiner Sicht, dass sich das gesamte Game auf dem Game-Modul befindet. Es müssen keine zusätzlichen Dateien heruntergeladen werden (ausgenommen kommende Updates) und es wird nicht auf das Konzept der Game Key Cards gesetzt, bei dem das gesamte Spiel heruntergeladen werden muss und das Game-Modul nur zur Verifizierung in der Konsole dient. Diese Thematik stößt bei vielen auf Widerstand.

Es scheint, als hätte das Entwicklerstudio einen Nerv getroffen. Laut Finanzbericht (der Link führt direkt zur PDF-Datei) machen nämlich die physikalischen Einzelhandelsversionen von Cyberpunkt 2077 für die Nintendo Switch 2 über 75 % aller verkauften Exemplare aus, der Rest entfällt auf die digitale Version im Nintendo eShop.

Der physische Markt ist demnach noch nicht ganz tot, wenn auch die Entwicklung meiner Meinung nach bedauerlicherweise nicht mehr aufzuhalten ist. Zum Thema Game Key Cards und warum mich der Kauf von Videospielen im Allgemeinen immer mehr frustriert, hatte ich bereits einen ausführlichen Bericht verfasst.

Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt

YouTube Premium ist seit Jahren eines der besten Abonnements, die ich nutze. Wenn ich das offen ausspreche, ernte ich oft…

29. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
Weitere Neuigkeiten
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität
Telekom 1
Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen
in Provider
Deutschland Germany De Schland
Bundestagszusammenfasser: Onlineprojekt bündelt Gesetzgebungsinformationen
in Dienste