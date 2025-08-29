Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt

YouTube Premium ist seit Jahren eines der besten Abonnements, die ich nutze. Wenn ich das offen ausspreche, ernte ich oft Unverständnis. Dabei hat Google hier wirklich ein sehr solides Paket geschnürt.

Ich sage es gleich vorweg: ob YouTube Premium in der klassischen Version für knapp 10,83 € pro Monat ein gutes Angebot für euch ist, steht und fällt im Kern mit zwei Punkten. Erstens nutzt ihr YouTube Music als euren Hauptmusikdienst und zweitens wisst ihr die zusätzlichen Features abseits der Werbefreiheit zu schätzen.

Beides trifft auf mich voll zu. Von daher sehe ich den Preis als angemessen an, er entspricht bei Jahreszahlung in etwa den Kosten für ein reguläres Musikabo der Konkurrenz, aber bietet mir so viel mehr.

Selbstverständlich gibt es auch heutzutage noch Tools und Wege YouTube Premium günstiger zu bekommen oder eine Werbefreiheit auf YouTube bzw. YouTube Music zu erreichen. Das sind alles keine offiziellen Möglichkeiten, die Google auch nicht gerne sieht und auch bekämpfen will, aber sie funktionieren weiterhin.

Für mich kommen diese Methoden und Tools nicht infrage, denn ich liebe den Komfort von YouTube Premium einfach und bin auch gerne bereit, dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen.

YouTube Music funktioniert für mich hervorragend. Nicht nur in der App oder im Web, sondern auch über CarPlay. Die Werbefreiheit bei YouTube weiß ich natürlich zu schätzen, noch wichtiger sind mir aber die Smart Downloads. Diese sind nicht nur, aber vor allem in YouTube Kids extrem praktisch. Aus diesem Grund wäre auch YouTube Premium Lite keine Option für mich.

YouTube konsumiere ich zu großen Teilen auf einem Fernseher, auch hier ist die YouTube App auf dem Apple TV sehr gut umgesetzt. Die höheren Premium-Bitraten und die tolle Bildqualität am TV sprechen für sich. Kritik habe ich dennoch, beispielsweise würde ich als Premium-Nutzer gerne generell YouTube Shorts in den offiziellen Apps deaktivieren können. Gerade am TV empfinde ich diese Inhalte als extrem nervig und unpassend.

Unterm Strich bleibt: Ich habe gerne erneut 129,99 € pro Jahr an Google gezahlt, weil YouTube Premium für mich ein guter Deal ist. Es ist ein solides Gesamtpaket mit tollen, nützlichen Features und guten Apps, das meine Lebensqualität steigert. Einfach, weil es mir Zeit spart und komfortabel ist.