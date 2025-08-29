Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
YouTube Premium ist seit Jahren eines der besten Abonnements, die ich nutze. Wenn ich das offen ausspreche, ernte ich oft Unverständnis. Dabei hat Google hier wirklich ein sehr solides Paket geschnürt.
Ich sage es gleich vorweg: ob YouTube Premium in der klassischen Version für knapp 10,83 € pro Monat ein gutes Angebot für euch ist, steht und fällt im Kern mit zwei Punkten. Erstens nutzt ihr YouTube Music als euren Hauptmusikdienst und zweitens wisst ihr die zusätzlichen Features abseits der Werbefreiheit zu schätzen.
Beides trifft auf mich voll zu. Von daher sehe ich den Preis als angemessen an, er entspricht bei Jahreszahlung in etwa den Kosten für ein reguläres Musikabo der Konkurrenz, aber bietet mir so viel mehr.
Selbstverständlich gibt es auch heutzutage noch Tools und Wege YouTube Premium günstiger zu bekommen oder eine Werbefreiheit auf YouTube bzw. YouTube Music zu erreichen. Das sind alles keine offiziellen Möglichkeiten, die Google auch nicht gerne sieht und auch bekämpfen will, aber sie funktionieren weiterhin.
Für mich kommen diese Methoden und Tools nicht infrage, denn ich liebe den Komfort von YouTube Premium einfach und bin auch gerne bereit, dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen.
YouTube Music funktioniert für mich hervorragend. Nicht nur in der App oder im Web, sondern auch über CarPlay. Die Werbefreiheit bei YouTube weiß ich natürlich zu schätzen, noch wichtiger sind mir aber die Smart Downloads. Diese sind nicht nur, aber vor allem in YouTube Kids extrem praktisch. Aus diesem Grund wäre auch YouTube Premium Lite keine Option für mich.
YouTube konsumiere ich zu großen Teilen auf einem Fernseher, auch hier ist die YouTube App auf dem Apple TV sehr gut umgesetzt. Die höheren Premium-Bitraten und die tolle Bildqualität am TV sprechen für sich. Kritik habe ich dennoch, beispielsweise würde ich als Premium-Nutzer gerne generell YouTube Shorts in den offiziellen Apps deaktivieren können. Gerade am TV empfinde ich diese Inhalte als extrem nervig und unpassend.
Unterm Strich bleibt: Ich habe gerne erneut 129,99 € pro Jahr an Google gezahlt, weil YouTube Premium für mich ein guter Deal ist. Es ist ein solides Gesamtpaket mit tollen, nützlichen Features und guten Apps, das meine Lebensqualität steigert. Einfach, weil es mir Zeit spart und komfortabel ist.
Ja, YouTube-Premium nutze ich auch und nutze das auch deutlich mehr als jeden anderen Streamingdienst. Hatte früher YouTube Premium Family. Nach der Preiserhöhung habe ich das dann aber damals anders gelöst und habe nur noch einen Account mit YouTube-Premium und unter diesem mittlerweile 6 Kanäle angelegt. Diese sind wie Unterkonten zum Hauptkonto. Jedes kann wie ein eigenständiges YouTube-Konto genutzt werden. So habe ich dann auch ein eigenes YouTube-Konto für Music, da ich meine Musik-Abos ungern mit den anderen Abos mische und Google das mit der Abo-Verwaltung leider nicht wirklich gut gelöst bzw. gar nicht.
Ich zahle aktuell für keinen Musikdienst. Aber ja, natürlich ist YT Premium das beste Paket, ich würde es auch dann kaufen wenn ich mich für einen Musikdienst entscheiden möchte.
@Rene Hesse: KO-Kriterium ist irgendwie folgendes: Wir nutzen Sonos und steuern meist über Alexa. In Alexa kann man YT Music nicht hinterlegen. Oder doch irgendwie? Selbst wenn ich YT Music in Sonos als Dienst hinterlege, ich kann nicht über Alexa steuern, oder?
Ich glaube, das ist so. Alexa spricht nicht mit YouTube Music.
Kann ich so unterschreiben. Nutze zwar YT premium aktuell noch günstiger per auslands Abo, aber das Abo ist für mich unverzichtbar geworden. Musik Abo + YouTube werbefrei in einem, Smart Downloads und ein top Algorithmus für neue Musik ist für mich unschlagbar.
Bei Audio lege ich Wert auf unkomprimierte Codecs, also mindestens HiFi bzw. CD Qualität.
Solange Spotify oder YT Premium dies nicht bieten, bleibe ich bei Tidal.
Spotify und YouTube Premium Lite sind die einzigen Dienste, die ich noch abonniert habe.
Könnte ich natürlich auf YT Premium minimieren, allerdings mag ich Spotify Connect etc. einfach zu gerne… Und die Family würde wahrscheinlich auch nicht mitziehen. :'(
Bei mir ist auf jeden Fall auch der Vorteil, dass ich noch nie Spotify-Abonnent war, daher hat mir auch nie irgendwas gefehlt.
Bin voll auf deiner Seite, René. Youtube Premium ist mittlerweile der einzige Streaming-Dienst, den wir permanent gebucht haben. Es ist schlicht mit weitem Abstand das beste Gesamtpaket. Sowohl für die Frau, als auch die Kinder als auch für mich. Jeder stellt sich das zusammen über Abos, was einen interessiert und so hat man permanent guten Content. Netflix, Disney und Co. buchen wir nur noch situativ, wenn sich hier und mal was angesammelt hat, was uns interessiert.
Es gibt aber auch 1-2 Sachen, die mich echt stören und mehr an Youtube selbst liegen und nicht speziell Premium. Ich möchte keinen automatisch übersetzten Content. Weder die Titel der Videos, noch die Beschreibungen und schon gar nicht Tonspuren. Letzteres kann man natürlich schnell umschalten, aber eine offz. Möglichkeit diese Auto-Übersetzungen zu deaktivieren, vor allem in den Apps, fehlt.
Ja, das verstehe ich. Ich vermute fast die nerven erst mal alle damit und machen das für Premium-User dann abschaltbar. 😬😆
So lange YouTube unaufgefordert die Tonspur bei Videos ändert, würde ich nicht einmal daran denken da Geld zu lassen.
Aber ich schaue generell nicht so viele Videos, von daher würde sich das eh nicht lohnen.
Kann es sein, dass sie dieses Experiment wieder beendet haben? Ich hatte das vor Monaten bei zwei Videos mal und seitdem nie wieder. Ich konnte es aber auch damals schon umstellen.
Es ist komplett willkürlich. Aktuell habe ich das wieder bei fast jedem Video/Shirt. Es ist einfach nur noch nervig, immerhin verringert es meine Nutzung der App.
Diesem kapitalistischen Verein sollte man keinen Cent bezahlen!
Okay, man kann von Google halten was man will, aber warum ist der Kapitalismus perse jetzt schlecht?
Er ist der Grund, wieso du gerade von wo auch immer, mit was auch immer, diese Nachricht schreiben konntest.
Kann ich absolut nachvollziehen, der Komfort von YouTube Premium ist ungeschlagen! Ich hab Freunde die zahlen monatlich ihr Spotify Abo und verdrehen die Augen, dass ich für YouTube Premium bezahle, weil sie überhaupt nicht wissen, dass da YouTube Music mit drin ist und ich mir dafür Spotify komplett sparen kann und so viel mehr bekomme.