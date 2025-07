Cyberpunk 2077 landet im PlayStation-Abo

Sony hat sich eines der für mich besten Spiele der letzten Jahre gesichert und packt Cyberpunk 2077 in den PlayStation Plus-Spielekatalog für Juli. Das ist ein großer Blockbuster, das weiß man, und er ist Teil des 15. Jubiläums des Abos.

Vor allem in Kombination mit Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, dem DLC für das Spiel, ist das ein sehr rundes Paket in meinen Augen. Das DLC gibt es nicht dazu, aber Abo-Nutzer bekommen bis zum 23. Juli einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent.

Nur schade, dass auch mit diesem Anlass kein Upgrade für die PS5 Pro erscheint. Ich würde durchaus gerne noch einmal in Night City eintauchen, habe aber bisher die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Spiel für die Pro-Version optimiert wird.

Ein weiteres Highlight ist übrigens auch Banishers: Ghosts of New Eden, das Spiel könnt ihr euch ebenfalls im Juli sichern, und für Premium-Nutzer gibt es auch noch Twisted Metal 3 und 4. Weitere Details zum Juli-Drop gibt es im PlayStation Blog.

-->