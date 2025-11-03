Mobilität

Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen

Autor-Bild
Von
|
Dacia Logo Header

Dacia möchte Modelle wie den Skoda Octavia und andere Limousinen angreifen, so Autocar, und der Erfolg des Bigster bestätigt die Marke, dass es eine Nachfrage für größere Modelle von Dacia gibt. Außerdem besteht die Welt „nicht nur aus SUVs“, so die neue Chefin Katrin Adt. Doch dieser Markt wäre auch Neuland für Dacia.

Details zum „C-Neo“, wie das ganz neue Modell von Dacia derzeit intern heißt, gibt es aktuell noch nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass man, wie bei den meisten Modellen der Marke, die Plattform „CMF-B“ von Renault nutzt. Es dürfte am Ende ein Dacia Bigster werden, nur als Limousine. Offiziell ist das aber nicht.

Dacia plant ein „Werkzeug“ als Auto

Ziel sei es jedoch, dass man bei Dacia andere Marken preislich unterbieten wird und sich die Marke bei diesem Modell treu bleibt. Das wird keine Limousine, die man sich stolz vor die Haustür stellt, so Dacia, das wird ein „Werkzeug“, also ein Auto, mit dem man Dinge erledigt und mit dem man nicht vor Nachbarn angibt.

Und wie sieht es mit dem Antrieb aus? Da wird man vermutlich auf Verbrenner und Hybride setzen, eine elektrische Version dürfte, sofern sie kommt, weit entfernt sein. Das zweite Elektroauto von Dacia steht erst 2027 an und das dritte sogar erst nach 2030. Eine elektrische Limousine von Dacia wird nicht so schnell kommen.

Alfa Romeo Junior Elektro im Test: „Und das ist dann wie Dacia?“

Ich hole gerade meinen Wissensstand bei Stellantis auf und nach den ersten zwei Modellen begleitete mit jetzt das erste Elektroauto…

2. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen
Weitere Neuigkeiten
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben – letzte Chance!
in Provider | Update
Das Trump-Smartphone lässt auf sich warten
in Smartphones
Xbox Ps5 Pro Ad
Ende der Konsole: Microsoft macht „fast alles“ zur Xbox
in Gaming
Apple Siri 2.0 kommt: Ohne Google geht es nicht
in Dienste
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: So sieht die neue Plattform-Strategie für die Zukunft aus
in Mobilität
Apple iOS 26.1 kommt heute: Alle Details zum großen iPhone-Update
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat wohl ein Datum
in Smartphones
Apple Tv Siri Remote Header
Neuer Apple TV könnte diese Woche gezeigt werden
in News
Alfa Romeo Junior Elektro im Test: „Und das ist dann wie Dacia?“
in Mobilität
ALDI Süd verfolgt neue Strategie für Elektroautos
in Mobilität