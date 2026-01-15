Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln“

Wenn ein Auto nicht mehr gut bei den Kunden ankommt, dann reagiert man meist mit Angeboten. Und genau das ist aktuell der Plan von Dacia. In Deutschland steht eine neue Förderung für Elektroautos an und die will man für den Spring nutzen.

Noch bevor es die offiziellen Details gibt, haut man mal eben 5.000 Euro Rabatt für den Dacia Spring raus und bietet das Elektroauto damit für knapp 12.000 Euro an.

Da dürfte nicht mehr viel bei Dacia hängen bleiben und man hofft, dass da zeitnah eine Förderung in ähnlicher Höhe folgt, denn dann wird man das „neu bewerten“, so ein Sprecher in der Automobilwoche. Der aktuelle Deal geht bis Ende Februar.

Die Händler finden diese Aktion natürlich „mega“, das zeigt aber auch, dass der Spring mittlerweile (trotz des Preises) zu schlecht ist. Selbst das Update von Ende 2025 reicht nicht mehr aus, um die Nachfrage zu beflügeln. In diesem Jahr soll es endlich mal ein größeres Upgrade geben, auch ein Grund für die aktuelle Aktion.

Wir haben uns den Spring vor etwa einem Jahr angeschaut, als es dann doch ein MG4 bei meiner Frau wurde. Starker Preis, gar keine Frage, aber für mich ist das ein grenzwertig schlechtes Auto, auch bei der Sicherheit, daher war er schnell raus.