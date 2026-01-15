Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln“
Wenn ein Auto nicht mehr gut bei den Kunden ankommt, dann reagiert man meist mit Angeboten. Und genau das ist aktuell der Plan von Dacia. In Deutschland steht eine neue Förderung für Elektroautos an und die will man für den Spring nutzen.
Noch bevor es die offiziellen Details gibt, haut man mal eben 5.000 Euro Rabatt für den Dacia Spring raus und bietet das Elektroauto damit für knapp 12.000 Euro an.
Da dürfte nicht mehr viel bei Dacia hängen bleiben und man hofft, dass da zeitnah eine Förderung in ähnlicher Höhe folgt, denn dann wird man das „neu bewerten“, so ein Sprecher in der Automobilwoche. Der aktuelle Deal geht bis Ende Februar.
Die Händler finden diese Aktion natürlich „mega“, das zeigt aber auch, dass der Spring mittlerweile (trotz des Preises) zu schlecht ist. Selbst das Update von Ende 2025 reicht nicht mehr aus, um die Nachfrage zu beflügeln. In diesem Jahr soll es endlich mal ein größeres Upgrade geben, auch ein Grund für die aktuelle Aktion.
Wir haben uns den Spring vor etwa einem Jahr angeschaut, als es dann doch ein MG4 bei meiner Frau wurde. Starker Preis, gar keine Frage, aber für mich ist das ein grenzwertig schlechtes Auto, auch bei der Sicherheit, daher war er schnell raus.
Falls sich jemand fragt, wieso ein Preis zu Stande kommt (laut Gemini).
Hier ist die Liste der „Verzichts-Punkte“ für den Dacia Spring in der Basisversion Essential (Modell 2025/2026). Sie ist extrem reduziert, um den Kampfpreis zu ermöglichen:
1. Komfort & Innenraum (Was fehlt)
Klimaanlage: Absolut nicht vorhanden. Lüftung erfolgt nur über Außenluft/Heizung.
Touchscreen-Radio: Kein Display in der Mitte. Nur eine Handyhalterung; dein Smartphone übernimmt per App die Funktion von Navi und Radio.
Verstellbarkeit: Fahrersitz ist nicht höhenverstellbar; Lenkrad nur in der Höhe, nicht in der Tiefe.
Außenspiegel: Manuelle Verstellung über Hebel im Innenraum (nicht elektrisch).
Fenster hinten: Manuelle Kurbeln statt elektrischer Heber.
Ablagen: Keine Kartentaschen an den Rücksitzen, keine Mittelkonsole, keine Becherhalter (müssen als Zubehör nachgekauft werden).
2. Technik & Laden (Die Nachteile)
Kein Schnellladen (CCS): In der Basis nicht einmal gegen Aufpreis bestellbar. Laden dauert an der Steckdose ca. 11 Stunden, an der Wallbox ca. 4–5 Stunden.
Einphasiges Laden: Selbst an einer 11-kW-Säule lädt er oft nur mit ca. 3,7 kW (viele öffentliche Säulen drosseln bei einphasigen Autos).
Geringe Leistung: Der Motor hat nur 45 PS. Von 0 auf 100 km/h dauert es ca. 19 Sekunden – das ist für Autobahnauffahrten sehr knapp.
Höchstgeschwindigkeit: Bei 125 km/h ist Schluss (real eher 110–115 km/h komfortabel fahrbar).
3. Fahrgefühl & Qualität
Materialien: Dominanz von hartem, kratzempfindlichem Kunststoff; sehr einfache Stoffbezüge.
Dämmung: Motor- und Windgeräusche sind ab 80 km/h sehr präsent; Türen schließen mit einem „blechernen“ Geräusch.
Fahrwerk: Recht schmalspurig und windanfällig auf der Autobahn; eher für Stadt-Tempo optimiert.
Kurz: Es ist eine echte Schrottkarre und es gibt auch nur 1 Punkt im Euro NCAP-Crashtest. Man merkt, dass das ein Modell ohne Standards für China ist (wird dort als Renault City K-ZE für unter 8.000 Euro angeboten).
Ein Honda Forza 350 kostet mit ein paar Extras knapp 10 Mille.
Ich denke das sind 12k€ für ein Dacia recht ordentlich…. Und sicherer ist der allemal als ein Roller.
Wer vergleicht denn Roller mit Autos 😄