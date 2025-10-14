Dacia: Der neue Spring für 2026 wird ein gewaltiger Sprung

Der Dacia Spring ist ein sehr günstiges Elektroauto, aber es ist auch in die Jahre gekommen und das aktuelle Upgrade für die 2026er-Version könnte es zunehmend schwer haben. Mit dem Facelift für 2025 erhöhte Dacia den Preis und daher wird es Zeit, dass das kompakte Elektroauto auch technisch einen großen Sprung macht.

Dieser wird kommen, wie die Automobilwoche berichtet, denn es steht ein ganz neuer Dacia Spring an, der außerdem nach Europa wandert. Der aktuelle Spring wird in Dongfeng in China gebaut und in Zukunft rollt er in Slowenien vom Band.

Es soll ein Schwestermodell für den kommenden Renault Twingo werden, den der Renault-Konzern am 6. November vorstellt. Technisch wird das also eine Preview für den neuen Spring, dieser wird aber natürlich etwas günstiger und schlechter als der Twingo selbst sein. Preislich will man bei „unter 18.000 Euro“ bei Dacia bleiben.

Der neue Dacia Spring kommt 2026

Damit das möglich ist, setzt man auf Hilfe von Geely, einst wollte man hier mit VW zusammenarbeiten, die den kommenden VW ID.1 bzw. VW ID Up alleine entwickeln.

Technische Details gibt es noch keine, eine Version mit einem 40 kWh großen Akku und bis zu 400 km wäre aber denkbar und vor allem wichtig, denn die 230 km des aktuellen Spring sind für 2026 grenzwertig. Und auch schnelles Laden mit bis zu 130 kW stehen im Raum, aktuell gibt es nur 30 kW (und das ist sogar nur optional).

Der neue Dacia Spring soll also ein großer Sprung werden und das Auto selbst wird auch etwas größer, wie es im Bericht heißt. Und wann ist mit dem neuen Spring zu rechnen? Renault will wohl 2026 starten, wenn auch eher gegen Ende des Jahres.