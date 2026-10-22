Daft Punk bekommt offizielles LEGO-Set

LEGO hat sich mit Daft Punk einen neuen Partner geschnappt, mit dem ich nicht gerechnet hätte, denn das französische Duo ist vor Jahren zurückgetreten. Aber man ist hier und da immer noch aktiv und etwas Geld aus Dänemark passt immer.

Das erste Set orientiert sich an der legendären Show „Alive 2007“, die ich heute noch gerne höre. Und einen ersten Teaser gibt es auch direkt noch als Video:

Spricht mich an, kann ich nicht abstreiten, aber was mich hier wundert, ist der Verzicht auf den „Smart Brick“, jedenfalls wird er nicht erwähnt. Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um mit Soundeffekten und Musik etwas „smartes“ zu bauen.

Achja, es geht um diese Tour, Fans kann ich den Auftritt empfehlen:

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