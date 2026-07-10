Mobilität

Dank Elroq: Skoda dominiert die anderen VW-Marken bei Elektroautos

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Wenn man sich in den letzten Monaten die Zahlen der Volkswagen Group genau angeschaut hat, dann war dort immer der VW ID.4 an erster Stelle zu finden. Doch dieses Blatt hat sich gewendet und die Schwestermarke zieht erstmals vorbei.

Der Skoda Elroq kommt im ersten Halbjahr auf 59.900 Auslieferungen und liegt damit vor dem VW ID.4 und VW ID.5 mit 53.700 Einheiten. Und der Skoda Enyaq dominiert mit 48.300 Einheiten den VW ID.3 mit 44.400 Einheiten in diesem Jahr.

Skoda wird bei der Elektromobilität also zur wichtigsten Marke im VW-Konzern, was sich bereits abgezeichnet hat. Mal schauen, ob der Skoda Epiq auch das neue Quartett an mobilen Modellen dominiert, da tippe ich aber doch auf den ID Polo.

Doch Skoda war im ersten Halbjahr auch die einzige Marke im VW-Konzern, die nicht eingebrochen ist (wenn man MAN ignoriert, wir sprechen hier nur über die Pkws). Selbst Cupra und Seat sind im ersten Halbjahr ganz leicht eingebrochen.

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