Toyota überrascht mit elektrischem Sportwagen für „Verbrenner-Fans“

Toyota hat Angst vor Elektroautos und ist in diesem Bereich weit abgeschlagen, was auch für die Premiummarke Lexus gilt, die mit ihrem ersten Ansatz komplett gescheitert ist. Alte Technik, schlechte Technik, zu teuer, es wundert einen nicht.

Seit dem ist man eher in der Welt der Konzepte unterwegs, wie auch diese Woche im Rahmen des Goodwood Festival of Speed, wo man das neue Lexus LFA Concept mit dabei hatte. Basis für dieses Elektroauto ist tatsächlich ein neuer Verbrenner.

Dieser Sportwagen, der 2027 auf den Markt kommen soll und schon nah an einer Serie ist, nutzt den Toyota GR GT als Basis, man macht aus dem Verbrenner also ein elektrisches Modell. Und aus dem Elektroauto dann wieder einen Verbrenner.

Die Serienversion soll sich wie ein V10-Sportwagen anfühlen, mit Fake-Sound, mit Fake-Gangschaltung, mit Fake-Vibrationen und allem, was Kunden daran mögen. Toyota möchte Verbrenner-Fans von einem elektrischen Sportwagen überzeugen.

Dies sei „eine große Herausforderung“, so Yukihiro Yukita bei Autocar, man weiß, dass die Nachfrage in dieser Klasse aktuell schwierig ist. Doch man möchte sich mit Lexus dieser Aufgabe stellen und daher kopiert man den Verbrenner so gut es geht.

Wir sind also in der Fake-Verbrenner-Ära angekommen, nach einem künstlichen Sound, den es von Anfang an gab, kommen neue Elemente wie die Gangschaltung oder Vibration dazu, das sieht man auch bei Marken wie Mercedes oder Porsche.

Ich sage es mal so: Wenn das alles optional bleibt und Kunden vom Verbrenner wegholt, von mir aus. Etwas künstlichen Sound im Sportmodus mag ich auch, aber nur da, sonst muss das Elektroauto ruhig sein und nicht unnötig bei einem Fake-Gangwechsel wackeln und vibrieren. Mal schauen, ob das bei Lexus gut ankommt.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗