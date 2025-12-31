Das ändert sich 2026 für Autofahrer und Pendler

Im Jahr 2026 wird es umfassende Verkehrsneuerungen geben, die Steuern, Führerscheine, Umweltvorgaben und Förderungen betreffen. Die wichtigsten Anpassungen sind nachfolgend aufgelistet.

Zum Jahreswechsel 2025/2026 treten verschiedene Maßnahmen in Kraft, die Autofahrer, Pendler und E-Auto-Käufer betreffen. Die Kfz-Steuerbefreiung für neuzugelassene oder umgerüstete E-Autos verlängert sich bis maximal 2035, auch bei Halterwechseln.

Die Bundesregierung plant eine neue E-Auto-Prämie mit bis zu 4.000 Euro für Haushalte mit Jahreseinkommen bis etwa 45.000 Euro und Fahrzeugen unter 45.000 Euro Netto-Listenpreis, finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds. Diskussionen zu Sozialleasing und sozialer Ladekarte zielen allerdings eher auf 2027.

Die Pendlerpauschale steigt dauerhaft auf 38 Cent pro Kilometer ab dem ersten Kilometer, unabhängig vom Verkehrsmittel, und Geringverdiener erhalten weiter die Mobilitätsprämie.

Die CO₂-Steuer wechselt in einen Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne mit Emissionszertifikaten, was Spritpreise um einstellige Cent oder 1,5 bis 3 Cent pro Liter anheben kann.

Das Deutschlandticket für Nahverkehr kostet ab Januar 2026 monatlich 63 Euro statt 58 Euro, personenbezogen ohne Mitnahme von Personen oder Fahrrädern und ohne Gültigkeit in Fernverkehrszügen wie ICE.

Neue Vorgaben für Umwelt, Sicherheit und Führerscheine 2026

Ab 29. November 2026 gilt die EU-Abgasnorm Euro 7 für neu typgenehmigte Pkw und leichte Transporter, ab 2027 für alle Neuzulassungen. Sie erfasst nun auch Reifen- und Bremsabrieb sowie ultrafeine Partikel bei allen Fahrzeugen, inklusive E-Autos.

Ab Juli 2026 müssen Notbremssysteme Fußgänger und Radfahrer erkennen und Kollisionen automatisch abwenden, ergänzt um besseren Kopfaufprallschutz. Rosafarbene Führerscheine aus 1999–2001 müssen bis 19. Januar 2026 in EU-Kartenform getauscht werden, vor 1953 Geborene haben bis 2033 Zeit. Die alten Fahrerlaubnisklassen wechseln dabei von Zahlen wie Klasse 3 zu Buchstaben wie B.