Das Apple Event ist kein richtiges „Event“

Apple hat ausgewählte Medien diese Woche zu einem Apple Event eingeladen, aber es ist genau genommen kein Apple Event, wie wir es sonst kennen. Es ist eine Apple Experience und es wird keine aufgezeichnete (Live-)Keynote dafür geben.

Dieses „Erlebnis“ findet in mehreren Städten statt, unter anderem auch in London für deutsche Medien, auch das spricht gegen ein klassisches Event. Mark Gurman und John Gruber gehen daher davon aus, dass es eine „Ankündigungswoche“ gibt.

Apple dürfte also, wie man es schon häufiger getan hat, neue Produkte am Montag, Dienstag und Mittwoch zeigen, die ausgewählte Medien dann am Mittwoch auf dem „Event“ ausprobieren können. Gut möglich, dass wir das iPhone 17e, neue iPads und neue MacBooks sehen werden. Das neue Siri ist vermutlich noch nicht dabei.

Dafür spricht übrigens auch, dass der 4. März nicht auf der Event-Seite von Apple beworben wird, das ist also keine große Veranstaltung und man sollte nicht zu viel erwarten. Für Apple-Nutzer dürfte es aber dennoch eine spannende Woche sein.