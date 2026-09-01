Das Aus vom „Verbrenner-Aus“ ist wieder ein Thema

Faktisch gibt es zwar kein echtes „Verbrenner-Aus“ ab 2035, aber es wird gerne so bezeichnet, weil der heutige Verbrenner so nicht mehr zugelassen wird. Was viele in der Union für einen Fehler halten, wie Friedrich Merz diese Woche betonte.

Im Sommerinterview der ARD sprach der meiner Meinung nach schlechteste Kanzler, den wir bisher jemals hatten, mal wieder über „hocheffiziente Verbrenner“ für die Zukunft. Das nutzt man in der Union gerne, aber ohne Details zu nennen.

Immerhin gab er auf Nachfrage an, was damit seiner Meinung nach gemeint ist. Die kommenden „Range Extender“ (also Elektroautos, die einen Verbrenner haben, der für mehr Reichweite sorgt) seien hocheffiziente Verbrenner für den Kanzler.

CSU schießt auch direkt gegen die EU

Und auch Kollege Markus Söder nutzte mal wieder die Chance für eines seiner Lieblingsthemen und postet direkt noch hinterher, dass es „das echte Aus vom Verbrenner-Aus“ benötigt. Fakten? Wer benötigt in der Union eigentlich Fakten.

Einmal mehr wird klar: Es braucht dringend das echte Aus vom #Verbrenner-Aus der EU. Das belegt jetzt auch die Wissenschaft. Die TU München ist die beste Uni Europas und kommt zu einem klaren Ergebnis. Die EU muss diesen Rat annehmen und nach Fakten statt nach Ideologie… pic.twitter.com/FjdzpB0GtN — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 31, 2026

Elektroautos sind die klimafreundlicheren Autos, ein aktueller iX3 wird das schon nach 20.000 km im Vergleich zum X3. So „hocheffizient“ kann kein Verbrenner sein, um da mithalten zu können, denn viele fahren so eine Strecke in einem Jahr.

Das „Aus vom Verbrenner-Aus“ ist ein politisches Thema geworden, kein Thema, welches man mit Wissenschaft und Fakten diskutiert. Aber man hat sowieso den Eindruck, dass das der Wahlkampf der Union ist, die sich immer mehr dem Niveau ihrer größten Konkurrenz anpasst, wo Fakten im Wahlkampf komplett egal sind.

Verbrenner hat so oder so keine Zukunft

Am Ende ist es aber sowieso egal, was die deutsche Politik für Deutschland will, der Markt ist wichtig, aber global nicht relevant. Wer global als Autohersteller eine Zukunft haben möchte, der muss sich dem Wandel dieser Branche anpassen.

Es ist also, wie so oft, eher stumpfes EU-Bashing meiner Meinung nach. Damit kann man in der heutigen Zeit aber eben gut Wählerstimmen abholen, denn es gibt viele, die einen blinden Hass auf die EU haben und denen Fakten egal sind. Ich befürchte also, dass das „Aus vom Verbrenner-Aus“ für die nächsten Wahlen relevant bleibt.

PS: Selbst wenn man das „Verbrenner-Aus“ jetzt komplett kippen würde, wäre das für die europäische Automobilbranche keine Lösung, denn es gibt 2026 noch kein Verbot für diesen Antrieb und die Krise der meisten Marken ist dennoch da. Es liegt am Ende daran, dass man in vielen Märkten wie China massiv an Boden verliert.

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