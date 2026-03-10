Söder fordert „Hightech-Verbrenner“ und keiner weiß, was das sein soll

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert in einem Statement eine stärkere Unterstützung der Industrie und spricht von „Hightech-Verbrennern“ für Autos.

In seinem Beitrag ruft Söder zu einer stärkeren Fokussierung auf Wirtschaftspolitik auf. Deutschland müsse laut seiner Darstellung dem möglichen Wohlstandsverlust entgegenwirken und insbesondere Maschinenbau und Automobilindustrie stärken. Als Teil dieses Kurses nennt er niedrigere Steuern, flexiblere Arbeitszeiten sowie eine stärkere Ausrichtung auf technologische Innovation statt Subventionen.

Auffällig ist dabei seine Forderung nach sogenannten „Hightech-Verbrennern“. Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt jedoch offen. Der Begriff taucht, genau wie „Hocheffiziente Verbrenner“, regelmäßig in politischen Debatten auf, wird aber selten konkret definiert.

Gemeint sein könnten etwa besonders effiziente Verbrennungsmotoren, synthetische Kraftstoffe oder hybride Antriebskonzepte. Söder selbst präzisiert dies in seinem Statement nicht.

Das Statement im Wortlaut

Ab sofort gilt: Maximale Konzentration auf das Thema Wirtschaft. Wir müssen der Angst vor Wohlstandsverlust entgegentreten. Wir müssen den Maschinenbau und das Auto stärken. Die SPD muss ihre Zurückhaltung hier aufgeben. Statt unsinnigen Nebenthemen wie Ehegattensplitting abschaffen, Zuckersteuer einführen oder Energy Drinks verbieten brauchen wir eine Stärkung für Wirtschaft und Industrie. Wir haben einen klaren Fahrplan: Steuern runter, Flexibilität bei der Arbeitszeit, Hightech-Verbrenner für Autos und Hightech statt Subventionen. – Dr. Markus Söder

Debatte um „Hightech-Verbrenner“ und Zukunft der Autoindustrie

In der Automobilbranche wird seit Jahren darüber diskutiert, welche Rolle klassische Verbrennungsmotoren künftig noch spielen. Während Hersteller weiterhin an effizienteren Motoren und alternativen Kraftstoffen arbeiten, investieren viele Unternehmen gleichzeitig massiv in Elektromobilität. Hintergrund ist auch die weltweite Regulierung von CO₂-Emissionen.

Elektroautos gelten langfristig in vielen Märkten als zentraler Baustein der künftigen Mobilität. Besonders in Europa, China und Teilen der USA treiben politische Vorgaben und Markttrends den Wandel voran. Für die deutsche Industrie bedeutet das einen tiefgreifenden technologischen Umbruch, der neue Produktionsketten und Kompetenzen erfordert.

Ich habe beim Lesen des Statements vor allem den Eindruck, dass der Begriff „Hightech-Verbrenner“ bewusst vage bleibt. Ohne klare Definition wirkt die Forderung mal wieder wie ein politisches Schlagwort, während die tatsächliche Entwicklung der Branche zunehmend in Richtung Elektromobilität zeigt.