Mercedes nennt hohen Preis für „elektrischen Verbrenner-AMG“

Mercedes konnte mit dem ersten Anlauf der Elektroautos nicht so überzeugen, wie man sich das erhofft hat, daher setzt man im Performance-Bereich vor allem auf ein Verbrenner-Erlebnis. Wie auch beim neuen Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+.

Dieser wurde vor ein paar Wochen vorgestellt und kommt mit 500 kW (680 PS, drei Elektromotoren) daher. Die Reichweite liegt bei 670 km und geladen wird mit bis zu 330 kW am Schnelllader. Gute Werte, aber Mercedes will viel Geld dafür haben.

Genau genommen geht es bei 79.039 Euro los und wir alle wissen, dass der Preis, bei dem es bei deutschen Premiummarken losgeht, selten der Preis ist, den man am Ende bezahlt. Ich kann den AMG bisher aber noch nicht im Konfigurator von Mercedes sehen, das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt also nicht durchspielen.

Mal schauen, ob das neue Design, die neue Technik, die neue Software und die neuen „Verbrenner-Extras“ wie Fake-Sound und Fake-Gangschaltung besser bei den Kunden von Mercedes ankommen. Ein Tesla Model 3 Performance hat ähnliche Werte und kostet immerhin nur 60.000 Euro, da muss man also schon abliefern.

PS: Der CLA startete als AMG auch mal bei 56.079 Euro, aber diese Zeiten sind bei Mercedes lange vorbei. Einen Verbrenner gibt es in diesem Fall (AMG) nicht mehr.

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