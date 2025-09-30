Wearables

Das darf nicht passieren: Samsung Galaxy Ring mit Akku-Problem

Samsung könnte ein Note-Debakel 2.0 erleben, doch dieses Mal ist die Sache noch ein bisschen kritischer, falls sich die Probleme häufen sollten. Das Samsung Galaxy Note 7 hat bis heute Flugverbot, der Samsung Galaxy Ring vielleicht bald auch.

Der bekannte YouTuber Daniel alias „ZONEofTECH“ trug auf seiner Reise einen Samsung Galaxy Ring, dessen Akku sich auf einmal ausdehnte. Und das auch noch kurz vor seinem Flug, die Fluggesellschaft verweigerte ihm daraufhin den Zugang.

Er wurde als Notfall in ein Krankenhaus gebracht, wo man den Ring entfernte. Der Ring überhitzte zwar nicht, wie das Note damals, aber das wäre dann ein echtes Fiasko für Samsung geworden, immerhin trägt man das Gadget direkt auf der Haut.

Samsung selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert und es sind auch noch keine anderen Fälle bekannt. So häufig wird sich der Ring aber auch noch nicht verkauft haben, immerhin ist diese Kategorie immer noch eine eher kleine Nische.

