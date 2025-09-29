Amazon-Event 2025: Neue Alexa, Echo-Speaker, Android-Aus und mehr

Amazon hat zum Event am 30. September geladen und wird uns diese Woche, wie meistens zum Herbstanfang, neue Produkte für das Weihnachtsgeschäft zeigen.

In den letzten Jahren lag der Fokus oft sehr stark auf neuen Speakern, doch die Auswahl bei Amazon ist mittlerweile größer und die Einladung deutet an, dass da in diesem Jahr mehr geplant ist. Was könnte uns Amazon auf dem Event zeigen?

Amazon Event 2025 Preview

Amazon ist zudem für verrückte und experimentelle Produkte bekannt, die man auf den Events gerne zeigt, die es aber oft nicht auf den globalen Markt schaffen, weil sie schon vorher in den USA scheitern. Da wird es in diesem Jahr sicher ein paar Neuheiten geben, wobei ich vermute, dass in diesem Bereich weniger passiert.

Zum einen steht sehr viel auf dem Schirm und es gibt einen neuen Hardware-Chef, der die Sparte etwas lukrativer aufstellen möchte. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn Amazon beispielsweise eine neue KI-Brille mit Amazon Alexa zeigt.

Ich persönlich rechne jedenfalls mit einem großen Event, welches vor allem sehr viele neue Produkte mitbringt. Am meisten bin ich aber auf Alexa+ gespannt und wie Amazon den Schritt nach der anfänglichen Kritik als positiv vermarkten will.

Als Alexa-Nutzer mit Echo-Speakern daheim verfolge ich das in diesem Jahr ganz genau, denn in den letzten Jahren tat sich da nicht so viel und mit Blick auf das KI-Wettrennen, würde ich mir mal wieder einen größeren Push für 2026 wünschen.