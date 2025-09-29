Amazon-Event 2025: Neue Alexa, Echo-Speaker, Android-Aus und mehr
Amazon hat zum Event am 30. September geladen und wird uns diese Woche, wie meistens zum Herbstanfang, neue Produkte für das Weihnachtsgeschäft zeigen.
In den letzten Jahren lag der Fokus oft sehr stark auf neuen Speakern, doch die Auswahl bei Amazon ist mittlerweile größer und die Einladung deutet an, dass da in diesem Jahr mehr geplant ist. Was könnte uns Amazon auf dem Event zeigen?
Amazon Event 2025 Preview
- Amazon Alexa+ wird mit Sicherheit eine zentrale Rolle spielen und ich rechne mit neuen Details und einem Zeitraum für die finale Version und hoffe, dass wir auch erfahren, wann der globale Release (sprich in Deutschland) vorgesehen ist.
- Neue Echo-Speaker werden das Event begleiten, da sehen wir bei Amazon meistens eine breite Auswahl an Lautsprechern. In diesem Jahr gibt es bei Amazon außerdem erstmals eine neue Premium-Speaker-Reihe.
- Die neuen Kindle-Modelle gelten auch als sicher, denn Amazon hat das Logo mit auf die Einladung gepackt. Wir rechnen mit einem Amazon Kindle Scribe mit Farbdisplay (auf den ich sehr gespannt bin) und ein Amazon Kindle Petit Color (günstigere Version des Colorsoft) steht ebenfalls im Raum.
- Eine neue TV-Reihe dürfte vor Ort eine große Rolle spielen, denn Amazon trennt sich offiziell von Android und führt das neue Vega OS bei den Fire TVs ein. Es würde mich nicht wundern, wenn man das komplette TV-Lineup erneuert.
Amazon ist zudem für verrückte und experimentelle Produkte bekannt, die man auf den Events gerne zeigt, die es aber oft nicht auf den globalen Markt schaffen, weil sie schon vorher in den USA scheitern. Da wird es in diesem Jahr sicher ein paar Neuheiten geben, wobei ich vermute, dass in diesem Bereich weniger passiert.
Zum einen steht sehr viel auf dem Schirm und es gibt einen neuen Hardware-Chef, der die Sparte etwas lukrativer aufstellen möchte. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn Amazon beispielsweise eine neue KI-Brille mit Amazon Alexa zeigt.
Ich persönlich rechne jedenfalls mit einem großen Event, welches vor allem sehr viele neue Produkte mitbringt. Am meisten bin ich aber auf Alexa+ gespannt und wie Amazon den Schritt nach der anfänglichen Kritik als positiv vermarkten will.
Als Alexa-Nutzer mit Echo-Speakern daheim verfolge ich das in diesem Jahr ganz genau, denn in den letzten Jahren tat sich da nicht so viel und mit Blick auf das KI-Wettrennen, würde ich mir mal wieder einen größeren Push für 2026 wünschen.
