Das Ende der PlayStation 4 steht langsam an

Die Pandemie und eine Chipkrise sorgten, wie auch steigende Kosten für neue AAA-Spiele, dafür, dass der Übergang zwischen den Konsolen dieses Mal deutlich langsamer ablief. Viele sind bis heute mit einer PlayStation 4 unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass viele immer noch Spiele wie Fortnite und Co. zocken.

Und da benötigt es nicht zwingend neue Hardware.

Doch Sony nähert sich nicht nur dem Ende der PS5-Ära und plant derzeit die PS6-Ära ab 2027, laut Moore’s Law Is Dead stellt man so langsam auch den Support der PlayStation 4 ein. Sony möchte wohl, dass die Nutzer jetzt endlich mal zu einer PS5 (Pro) greifen oder das spätestens nächstes Jahr mit der PS6 machen werden.

Die PlayStation 4 ist mit 117,2 Millionen verkauften Einheiten übrigens bis heute die zweiterfolgreichste Konsole von Sony, die Nummer 1 wird vermutlich für immer die PlayStation 2 mit 160 Millionen Einheiten bleiben, auch allgemein die erfolgreichste Konsole aller Zeiten ist. Aber die PS5 nähert sich auch schon den 100 Millionen.

Ab 100 Millionen wird es schwierig weitere Nutzer zu gewinnen, das schaffen nicht viele Konsolen, daher würde mich eine PlayStation 6 (Ende) 2027 nicht wundern.