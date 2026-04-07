Uncharted 5 geplant: Überrascht uns das PlayStation Studio?

Naughty Dog hat eigentlich alle Hände voll zu tun, denn man arbeitet derzeit mit Hochdruck an Intergalactic für 2027 und es steht im Raum, dass auch der dritte Teil von The Last of Us in Entwicklung ist. Plant man aber auch ein neues Uncharted?

Laut Tom Henderson, der bei seinen Aussagen vorsichtig und zuverlässig ist, gab es jedenfalls mal eine Planungsphase beim PlayStation Studio, allerdings vor 2020 und der Pandemie. Er weiß nicht, ob Uncharted 5 wirklich in die Entwicklung ging.

Gerüchte über einen neuen Teil der Reihe halten sich jedenfalls sehr stabil und wie jetzt bekannt wurde, feuerte Shaun Escayg von Naughty Dog diese vor ein paar Wochen sogar selbst mit einem Bild einer Kanone bei Instagram an. Dieses teilte er mit dem Wort „Nachforschungen“ und so eine Kanone würde zu Uncharted passen.

Ich würde mir ein Comeback der Reihe wünschen, allerdings mit einem Neustart, denn Uncharted 4 war ein gutes Finale. Nach dem gescheiterten Live-Service-Spiel würden sich viele sicher auch darüber freuen, wenn Naughty Dog „zurück zu den Wurzeln“ kehrt. Ein neues Spiel, zwei Nachfolger von Klassikern, das wäre perfekt.

Sollte Uncharted 5 wirklich in Entwicklung sein, vielleicht auch zusammen mit einem anderen PlayStation Studio, was sich ja ebenfalls mal andeutete, dann würde ich aber nicht vor 2030 damit rechnen. Sowas könnte ein Spiel für den Abschluss der PS6-Generation sein. Wobei ich mich hier gerne positiv überraschen lassen.