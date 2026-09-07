Mobilität

Skoda Epiq: Günstiges Elektroauto „trifft einen Nerv“

Oliver Schwuchow
Von
5 Kommentare
Skoda Epiq

Der VW ID Polo ist ein überraschend großer Erfolg und kommt auf über 30.000 Bestellungen, doch der Skoda Epiq übertrifft das Schwestermodell von VW noch. Laut Automobilwoche gibt es hier bereits 35.000 Bestellungen, wie Skoda verriet.

Man habt mit dem günstigen Elektroauto einen „Nerv getroffen“, so Skoda, der Epiq ist „auf Monate ausverkauft“. Ein Händler lobt, dass der Markt auf genau so ein Auto „gewartet hat“ und Skoda will die Produktion jetzt so gut es geht optimieren.

Zu den genauen Lieferzeiten macht Skoda keine Angabe, das hängt von vielen Faktoren ab, die Premiere bei Händlern ist sowieso erst für Ende September bei Skoda vorgesehen, dann geht es richtig los. Vor Sommer wird es aber schwierig und vermutlich wird man bald alle Kapazitäten für das nächste Jahr verkauft haben.

Mobilität · 7. September 2026

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  1. Zapustal 🪴
    sagt am

    Fast 30k Euro günstig. Bitte mal ins Portemonnaie schauen bei der hohen Inflation seit 5 Jahren und dann noch mal auf das KFZ schauen. Es ist ein Kleinwagen.

    FÜR 40k Euro gabs vor nicht mal 15 Jahren einen Porsche Boxster

    Antworten
    1. Dom 🌀
      sagt am zu Zapustal ⇡

      Wir leben im hier und jetzt. Man muss selbstverständlich die Inflation mit einbeziehen.
      Das gilt aktuell als günstig. Preis/Leitung stimmt hier.
      Was hilft es mir heute, wenn es vor 15 Jahren für das Geld einen Porsche Boxster gab?

      Antworten
      1. Zapustal 🪴
        sagt am zu Dom ⇡

        Weil 30k für einen Kleinwagen nicht günstig ost wo ich für den gleiche. Preis einen ID3 oder Golf bekomme die selbst schon überteuert sind. Schau mal was VW für die neuen Limousinen in China nimmt. Nicht mal 15k Euro.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Zapustal ⇡

          Vergleichst du gerade ein Elektroauto aus China mit einem aus Deutschland? Ein Auto, welches in einer Diktatur gefertigt wird, in einem Land, in dem das Einkommen deutlich geringer ist?

          Antworten
          1. Zapustal 🪴
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Bitte schön, schon früher wurde der VW Passat in dem USA günstiger verkauft als bei uns…. am den marginalen Lohnkosten bei fast vollständiger Automatisierung glaubst auch wahrscheinlich nur du. Oder denkst du in Deutschland gibts keine Roboter? 😅

            https://www.autobild.de/artikel/vw-us-passat-facelift-preis-15997409.html

            Antworten

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