Skoda Epiq: Günstiges Elektroauto „trifft einen Nerv“

Der VW ID Polo ist ein überraschend großer Erfolg und kommt auf über 30.000 Bestellungen, doch der Skoda Epiq übertrifft das Schwestermodell von VW noch. Laut Automobilwoche gibt es hier bereits 35.000 Bestellungen, wie Skoda verriet.

Man habt mit dem günstigen Elektroauto einen „Nerv getroffen“, so Skoda, der Epiq ist „auf Monate ausverkauft“. Ein Händler lobt, dass der Markt auf genau so ein Auto „gewartet hat“ und Skoda will die Produktion jetzt so gut es geht optimieren.

Zu den genauen Lieferzeiten macht Skoda keine Angabe, das hängt von vielen Faktoren ab, die Premiere bei Händlern ist sowieso erst für Ende September bei Skoda vorgesehen, dann geht es richtig los. Vor Sommer wird es aber schwierig und vermutlich wird man bald alle Kapazitäten für das nächste Jahr verkauft haben.

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