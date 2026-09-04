Mobilität

Volkswagen: Seat wird bis 2030 eingestellt

Oliver Schwuchow
Von
Seat Leon Licht Header

Der Aufsichtsrat hat dem Zukunftsplan 2030 zugestimmt und nach einer Meldung am Morgen hat es der VW-Konzern soeben mit einer Pressemitteilung bestätigt. Es gibt aber ein Detail, welches man darin nicht findet, aber Autocar erfahren hat.

Seat wird als VW-Marke eingestellt und Cupra ist die Zukunft. Dieser Schritt hat sich bereits im Vorfeld angedeutet und soll tatsächlich schon bis 2030 abgewickelt werden. Unklar ist, ob Seat-Modelle bis dahin noch zu einem Cupra werden und wie die Details genau aussehen. Ein Elektroauto von Seat kommt damit aber nicht mehr.

Überrascht mich nicht, gar nicht. Es gab zwar in diesem Jahrzehnt mal ein kurzes Aufblühen bei Seat, aber das waren nur ein paar Monate. Die Marke war abgesehen davon rückläufig und ohne Modelle für die Zukunft war klar, dass sich nichts ändert.

Cupra ist „neu“, auch wenn man die gleiche VW-Technik mit einem anderen Logo auf der Haube verkauft, sie hat ein modernes und elektrisches Image und, und das ist entscheidend, sie hat eine bessere Gewinnmarge als Seat. Der VW-Konzern will die Kosten optimieren und hat sowieso zu viele Marken, es ist also nur logisch.

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